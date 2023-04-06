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Факти / Надзвичайні події

Коригував ракетний удар по багатоповерхівці. У Запоріжжі затримали агента Кремля

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Коригував ракетний удар по багатоповерхівці. У Запоріжжі затримали агента Кремля
Фото: СБУ

У Запоріжжі Служба безпеки затримала агента Кремля, який фіксував наслідки російського ракетного удару по багатоповерхівці, що стався 22 березня. 

Про це повідомляють у пресслужбі відомства. 

– Зловмисник збирав для окупантів інформацію про наслідки російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі. Встановлено, що саме він зафіксував та переслав ворогу фото зруйнованого багатоквартирного будинку, по якому загарбники вдарили 22 березня цього року, – йдеться у повідомленні. 

За даними слідства, ворожим інформатором виявився місцевий працівник IT-сфери, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці.

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– У поле зору агресора він потрапив через поширення у соцмережах дописів на підтримку збройної агресії РФ.

Для подальшої комунікації з окупантами використовував месенджер Telegram, а передання зібраних відомостей здійснював у вигляді фото- та відеоматеріалів будівель з описом прилеглої території, – розповіли в СБУ.

Коригував ракетний удар по багатоповерхівці. У Запоріжжі затримали агента Кремля / 3 фотографии

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом.

Наразі триває розслідування для притягнення зловмисника до відповідальності.

Нагадаємо, 22 березня російські війська обстріляли Запоріжжя. За даними поліції, загинуло двоє людей, ще 34 постраждали, серед них троє дітей. Наразі в лікарнях перебувають 29 мешканців будинку.

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Джерело: СБУ
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