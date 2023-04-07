Квітень, 07 в 15:04

У п’ятницю, 7 квітня, президент України Володимир Зеленський знову провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як поінформували в пресслужбі Офісу президента, учасники обговорили низку важливих під час війни питань:

головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доповів про оперативну обстановку на основних напрямках фронту;

командувачі угруповань військ розповіли про перебіг боїв на різних напрямках;

керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов проінформував про ймовірні дії окупаційних військ РФ у найближчий період.

– Окремо учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів Сил оборони України, – наголошується в повідомленні.

Учасники засідання також детально розглянули формування нових бригад та укомплектування їх озброєнням. Окрему увагу приділили рівню підготовки військових.

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У засіданні Ставки взяли участь: керівник ОПУ Андрій Єрмак, начальник ГУР Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, прем’єр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, командувачі військ, члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

За даними видання The New York Times, у мережі з’явилися засекречені військові документи, в яких начебто детально описуються плани США і НАТО щодо озброєння для ЗСУ перед запланованим контрнаступом. За інформацією журналістів, Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

За оцінкою військових аналітиків, документи були змінені: в них завищені американські оцінки загиблих українських військових і занижені оцінки втрат РФ. Ці зміни можуть свідчити про спроби дезінформації з боку Москви.

Днями секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що деталі майбутнього контрнаступу Збройних сил України знають лише четверо-п’ятеро людей. Тому слід обережно сприймати ту чи іншу інформацію.