Грудень, 02 в 16:30

У п’ятницю, 2 грудня, стало відомо про те, що Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції щодо намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) та колишнього народного депутата Вадима Новинського.

Про це з посиланням на джерело у правоохоронних органах пише Інтерфакс-Україна.

Співрозмовник додав, що під обмеження потрапила ще низка священнослужителів.

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Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності рішення Ради національної безпеки і оборони Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Відповідний указ 1 грудня було опубліковано на сайті глави держави. Так, РНБО підтримала внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів та застосувала санкції щодо фізичних осіб.

Водночас, на сайті президента доповнення з переліком осіб оприлюднено не було.