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Факти / Україна

Окупанти перетворюють Маріуполь на військову базу. На території Азовсталі облаштували майданчик для гвинтокрилів

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Азовсталь у Маріуполі
Фото: Depositphotos

На території Азовсталі російські окупанти облаштували майданчик для гвинтокрилів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що місто перетворюється на військову базу Росії.

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– Небо Маріуполя зараз. Окупанти відкрили майданчик для гвинтокрилів на території Азовсталі. Тепер до постійних літаків додались гвинтокрили. Остаточне перетворення міста на військову базу, – написав він.


Нагадаємо, у Маріуполі з’явилась техніка Російської Федерації, позначена новими позначками – коло у прямокутнику.

Раніше ми розповідали, що окупанти знесли багатоповерхівки по вулиці Новоросійській у Маріуполі Донецької області.

За словами Андрющенка, лише в підвалі будинку №16, було 200 тіл загиблих маріупольців.

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