Окупанти перетворюють Маріуполь на військову базу. На території Азовсталі облаштували майданчик для гвинтокрилів
На території Азовсталі російські окупанти облаштували майданчик для гвинтокрилів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Він зазначив, що місто перетворюється на військову базу Росії.
– Небо Маріуполя зараз. Окупанти відкрили майданчик для гвинтокрилів на території Азовсталі. Тепер до постійних літаків додались гвинтокрили. Остаточне перетворення міста на військову базу, – написав він.
Нагадаємо, у Маріуполі з’явилась техніка Російської Федерації, позначена новими позначками – коло у прямокутнику.
Раніше ми розповідали, що окупанти знесли багатоповерхівки по вулиці Новоросійській у Маріуполі Донецької області.
За словами Андрющенка, лише в підвалі будинку №16, було 200 тіл загиблих маріупольців.