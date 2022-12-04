Грудень, 04 в 12:45

В компанії Maxar опублікували супутникові знімки тимчасово окупованого Маріуполя, на яких видно, що агресори по всьому місту зносять десятки багатоповерхівок, які були зруйновані чи пошкоджені їхніми обстрілами в березні.

Фотографії були зняті 30 листопада, зазначили в Maxar.

Across the city of #Mariupol, dozens of high-rise apartment buildings that were destroyed or heavily damaged in March are now being demolished. Satellite images from November 30, 2022. #Ukraine pic.twitter.com/Luur73jNxm — Maxar Technologies (@Maxar) December 2, 2022

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– Під час облоги від обстрілів росіян постраждали 2 257 багатоквартирних будинків. Тобто 90% усього житлового фонду. Загалом знищено понад 50% багатоповерхівок, а це 1 356 будинків, – прокоментували ці знімки в Маріупольській міській раді.

Там додали, що, доруйновуючи наші будівлі, агресори ховають сліди своїх воєнних злочинів.

– Разом з тим знищують нашу пам’ять, наші квартири, наше минуле щасливе життя, – зазначили у міськраді.

Тим часом радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів у себе в Telegram, що через посилене знесення будинків в місті була пошкоджена каналізація.