В компанії Maxar опублікували супутникові знімки тимчасово окупованого Маріуполя, на яких видно, що агресори по всьому місту зносять десятки багатоповерхівок, які були зруйновані чи пошкоджені їхніми обстрілами в березні.

Фотографії були зняті 30 листопада, зазначили в Maxar.

Across the city of #Mariupol, dozens of high-rise apartment buildings that were destroyed or heavily damaged in March are now being demolished. Satellite images from November 30, 2022. #Ukraine pic.twitter.com/Luur73jNxm

— Maxar Technologies (@Maxar) December 2, 2022