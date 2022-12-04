Окупанти зносять житлові будинки по всьому Маріуполю – супутникові фото
В компанії Maxar опублікували супутникові знімки тимчасово окупованого Маріуполя, на яких видно, що агресори по всьому місту зносять десятки багатоповерхівок, які були зруйновані чи пошкоджені їхніми обстрілами в березні.
Фотографії були зняті 30 листопада, зазначили в Maxar.
Across the city of #Mariupol, dozens of high-rise apartment buildings that were destroyed or heavily damaged in March are now being demolished. Satellite images from November 30, 2022. #Ukraine pic.twitter.com/Luur73jNxm
— Maxar Technologies (@Maxar) December 2, 2022
– Під час облоги від обстрілів росіян постраждали 2 257 багатоквартирних будинків. Тобто 90% усього житлового фонду. Загалом знищено понад 50% багатоповерхівок, а це 1 356 будинків, – прокоментували ці знімки в Маріупольській міській раді.
Там додали, що, доруйновуючи наші будівлі, агресори ховають сліди своїх воєнних злочинів.
– Разом з тим знищують нашу пам’ять, наші квартири, наше минуле щасливе життя, – зазначили у міськраді.
Тим часом радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів у себе в Telegram, що через посилене знесення будинків в місті була пошкоджена каналізація.
– Лівобережний район як завжди перший прийняв на себе удар. В районі бул. Меотиди через знесення цілих кварталів фекалії заповнили пустоту вулиці. По вул. Воїнів Визволителів підвали будинків через один затоплено ними. Ситуація ускладнюється тим, що постійно горить проводка, – повідомив Андрющенко.