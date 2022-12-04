Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Окупанти зносять житлові будинки по всьому Маріуполю – супутникові фото

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Окупанти зносять житлові будинки по всьому Маріуполю – супутникові фото

В компанії Maxar опублікували супутникові знімки тимчасово окупованого Маріуполя, на яких видно, що агресори по всьому місту зносять десятки багатоповерхівок, які були зруйновані чи пошкоджені їхніми обстрілами в березні.

Фотографії були зняті 30 листопада, зазначили в Maxar.

Зараз дивляться

– Під час облоги від обстрілів росіян постраждали 2 257 багатоквартирних будинків. Тобто 90% усього житлового фонду. Загалом знищено понад 50% багатоповерхівок, а це 1 356 будинків, – прокоментували ці знімки в Маріупольській міській раді. 

Там додали, що, доруйновуючи наші будівлі, агресори ховають сліди своїх воєнних злочинів.

– Разом з тим знищують нашу пам’ять, наші квартири, наше минуле щасливе життя, – зазначили у міськраді. 

Тим часом радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів у себе в Telegram, що через посилене знесення будинків в місті була пошкоджена каналізація.

– Лівобережний район як завжди перший прийняв на себе удар. В районі бул. Меотиди через знесення цілих кварталів фекалії заповнили пустоту вулиці. По вул. Воїнів Визволителів підвали будинків через один затоплено ними. Ситуація ускладнюється тим, що постійно горить проводка, – повідомив Андрющенко.

Читайте
У Маріуполі окупанти зносять будинки: у переліку щонайменше 136 багатоповерхівок

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка