Окупанти обстріляли Чернігівщину з мінометів. Є загибла та поранені
Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні райони Чернігівщини. Станом на 12:00 окупанти ще двічі вдарили з мінометів. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення.
Про це повідомляють в Оперативному командуванні Північ.
– З 10:40 до 11:00 зафіксовано два приходи, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі н.п. Грем’ячка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. З 11:00 до 11:15 зафіксовано чотири приходи, ймовірно, з міномета 120 мм, по н.п. Галаганівка, – йдеться у повідомленні.
Як зазначають у відомстві, результаті обстрілу поранено трьох місцевих жителів. Одна з них дістала осколкові поранення голови. Жінка померла в лікарні.
Про пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
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