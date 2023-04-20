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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Окупанти обстріляли Чернігівщину з мінометів. Є загибла та поранені

Чернігів
Фото: УНІАН

Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні райони Чернігівщини. Станом на 12:00 окупанти ще двічі вдарили з мінометів. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення. 

Про це повідомляють в Оперативному командуванні Північ.

– З 10:40 до 11:00 зафіксовано два приходи, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі н.п. Грем’ячка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. З 11:00 до 11:15 зафіксовано чотири приходи, ймовірно, з міномета 120 мм, по н.п. Галаганівка, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у відомстві,  результаті обстрілу поранено трьох місцевих жителів. Одна з них дістала осколкові поранення голови. Жінка померла в лікарні.

Про пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 421-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, загиблі, міномет, Російська агресія, Чернігівська область
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