Журналісти відшукали родичів підлітка, якого після викрадення всиновила омбудсменка РФ

Журналісти проєкту Схеми (Радіо свобода) встановили особу викраденого підлітка з Маріуполя, якого всиновила уповноважена президента РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова, а також з’ясували, як підлітка вивезли до РФ.

17-річний Пилип Головня мешкав на вулиці Зелінського, 30 в Приморському районі Маріуполя, який окупанти майже знищили вщент.

На відео пропагандистського каналу Царьград хлопець розповідав, що бачив, як його будинок палав.

Голова місцевого ОСББ Дмитро Харчуков каже, що район обстрілювали з 11 березня 2022 року, і вже у 20-х числах будинок, де мешкав хлопець, був непридатний для життя.

Як з’ясували журналісти, мати Пилипа загинула у 2017 році, коли йому було 11. З того часу він перебував під наглядом опікунів – колишнього чоловіка матері Сергія Головні і його дружини Ірини Калаталової.

Інформацію, яку розповсюджували окупанти, про те, що опікуни начебто вигнали підлітка, сказавши, що “тепер кожен сам за себе”, не підтверджують близькі. Віталій, брат Сергія Головні, який втратив прямий контакт з родичем після окупації Маріуполя, переконаний, що вигнати дитину просто не могли.

– Відносини були нормальні, хоча Пилип і сам з характером. Сергій не міг його вигнати, посваритись трохи могли, звісно. Щобільше, в нього була дружина Іра, яка до Пилипа ставилась дуже добре, – розповів Віталій.

Вчителька хлопця також каже, що його опікуни добросовісно виконували свої обов’язки. Місцеперебування опікунів достеменно невідоме – їхні телефони відключені або не відповідають. Від третіх осіб Віталієві відомо, що вони можуть залишатися в окупованому місті.

Опитані Схемами знайомі родини стверджують, що хлопець виїхав з Маріуполя у квітні (а не в березні, як стверджує пропаганда РФ). Це сталося після того, як він прийшов до супермаркету, де окупанти роздавали гуманітарну допомогу. МНСники вивезли його з Маріуполя до Донецька. В пропагандистському сюжеті він розповідає, що разом з іншими дітьми жив у лікарні.

– У Донецьку ми мешкали у лікарні, там були діти. Такі, як я, із Маріуполя, теж сироти: без батьків або щось трапилось, – розповідав Пилип.

За інформацією журналістів, йдеться, ймовірно, про колишню обласну лікарню імені Вишневського в Донецьку, куди, за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, вивозили дітей і вагітних жінок.

Далі, згідно з документами, які отримали журналісти, Пилипа утримували у так званому дитячому соціальному центрі окупантської “адміністрації” Донецька до 27 травня 2022 року. Звідси його і ще кілька десятків людей вивезли до пансіона Поляни в Московській області, підконтрольного Управлінню справами президента РФ.

Саме звідти російська омбудсменка забрала та всиновила хлопця. Він став 10-ю прийомною дитиною Марії Львової-Белової. У вересні Пилипові видали паспорт громадянина РФ.

Фото: Радіо свобода

Джерело : Радіо Свобода

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