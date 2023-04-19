Правоохоронці ідентифікували ще одного співробітника ФСБ РФ, який під час тимчасової окупації Херсону жорстоко поводився з цивільними.

Встановлено, що до пограбувань та катувань жителів області причетний співробітник управління департаменту оперативної інформації ФСБ РФ.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури йому заочно повідомлено про підозру за віддання наказу про жорстоке поводження з цивільними й вчинення інших порушень законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, торік у березні підозрюваний разом зі своїми спільниками – військовими РФ – проник до квартири місцевого жителя.

Там окупанти влаштували незаконний обшук та забрали матеріальні цінності.

Потім загарбники, погрожуючи розправою сім’ї та застосовуючи фізичне насильство, вивезли чоловіка до захопленої будівлі в середмісті.

Там херсонця продовжили бити, імітували вбивство, стріляючи поблизу голови, та тиснули психологічно, аби схилити до співпраці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 420-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: ГУР

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