Березень, 28 в 21:09

Українській владі сьогодні відомо про понад 19,5 тис. українських дітей, які були депортовані під час російсько-української війни.

Про це повідомило Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції, яке накопичує дані про депортованих українських дітей.

Зазначається, що узагальнені дані розміщено на державному порталі Діти війни. До їх збору й аналізу долучаються Офіс Президента, ОГП, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Нацполіція, громадські організації тощо.

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– Згідно з останніми даними Національного інформаційного бюро, наразі незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей, – повідомили у НІБ.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях і в Росії відомо про близько 4390 статусних дітей, до яких відносяться діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування.

НІБ збирають дані про депортованих українських дітей, які у майбутньому будуть використані українськими та міжнародними слідчими для притягнення до відповідальності винних у незаконній депортації українських дітей.

У Мінреінтеграції нагадали, що якщо у вас є інформація про незаконну депортацію дитини, то про це варто повідомити на цілодобову гарячу лінію НІБ: 16-48 і (044) 287-81-65, або за допомогою чат-ботів у Telegram і Viber.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець раніше заявляв, що до примусової депортації українських дітей має відношення найвище військово-політичне керівництво РФ.