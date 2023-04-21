Війна в Україні

Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Цькували та били: на Чернігівщині підлітки знущалися над дівчиною та знімали це на відео
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Україна Live
Live
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Одинадцятий Рамштайн та бомбардування авіацією РФ Бєлгорода: 422-й день війни (онлайн)

Одинадцятий Рамштайн та бомбардування авіацією РФ Бєлгорода: 422-й день війни (онлайн)
21 Квітня, 1:31

Республіканці з Конгресу США закликали Байдена зменшити підтримку Україну

19 сенаторів та конгресменів, серед яких усі є представниками Республіканської партії, написали лист до американського президента Джо Байдена із закликом зменшити військову допомогу Україні, щоб “швидше завершити війну”.

Відповідний лист був оприлюднений на сайті Сенату Конгреса США.

У листі президента Байдена закликають змінити дипломатичну стратегію, оскільки “з кожним новим пакетом допомоги та кожною новою зброєю, що надається Україні, ризик прямого конфлікту з Росією зростає”, вважають представники Конгресу.

Американські парламентарі закликають президента також припинити “необмежену допомогу Україні” зі сторони США та називають російсько-українську війну “проксі-війною”.

– Ми рішуче виступаємо проти всіх майбутніх пакетів допомоги, якщо вони не будуть пов’язані з розробленою чіткою дипломатичною стратегією довести цю війну до швидкого завершення, – йдеться у листі.

Підписанти листа вказують, що враховуючи ті місяці, за які глава Білого дому вирішив поставити Україні танки Abrams, політичне керівництво США начебто налаштоване на те, що російсько-українська війна буде тривалою.

Законодавців також стурбовані реакцією Вашингтона на війну в Україні, оскільки, згідно з їх листом, допомога США допомога українським Збройним силам загрожує подальшою ескалацією та “не має так необхідної стратегічної ясності”, зокрема, стратегії завершення війни.

Детальніше про лист та підтримку України в Конгресі США – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

21 Квітня, 1:27

Міноборони РФ визнало, що причетне до вибуху і воронки в Бєлгороді

Потужний вибух у російському Бєлгороді та вирва, яка утворилася внаслідок вибуху, є результатом роботи російського літака Су-34.

Це офіційно визнало Міністерство оборони Росії, яке цитують російські державні інформагентства.

– Увечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ПКС над містом Бєлгород сталося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу, – йдеться в повідомленні.

У російському міністерстві запевняють, що обійшлося без жертв.

21 Квітня, 1:25

Працює ППО: у Києві прогримів вибух

У Києві під час повітряної тривоги прогримів вибух.

Перед звуком вибуху в українській столиці та області було оголошено повітряну тривогу.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що працює ППО.

Згодом у Київській військовій обласній адміністрації також підтвердили, що в області працює ППО.

– У Київській області працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші, – йдеться у повідомленні.

В КОВА закликали у жодному разі не знімати та не викладати в мережу роботу засобів протиповітряної оборони.

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 20.04.2023
карта бойових дій 2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Одинадцятий Рамштайн та бомбардування авіацією РФ Бєлгорода: 422-й день війни (онлайн)
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
виплати
Чи мобілізують людей з інвалідністю ІІІ групи – відповідь експерта
Одинадцятий Рамштайн та бомбардування авіацією РФ Бєлгорода: 422-й день війни (онлайн)
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.04.2023)
Одинадцятий Рамштайн та бомбардування авіацією РФ Бєлгорода: 422-й день війни (онлайн)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.04.2023)
Одинадцятий Рамштайн та бомбардування авіацією РФ Бєлгорода: 422-й день війни (онлайн)
Вже зібрали на дрони та бус: у Черкасах студенти розбирають ноутбуки заради ЗСУ
Ремонт гаджетів
У КМДА розповіли, коли очікують пік весняної повені та як готуються рятувальники
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь