Війна в Україні

Одинадцятий Рамштайн та бомбардування авіацією РФ Бєлгорода: 422-й день війни (онлайн)
Республіканці з Конгресу США закликали Байдена зменшити підтримку Україну
19 сенаторів та конгресменів, серед яких усі є представниками Республіканської партії, написали лист до американського президента Джо Байдена із закликом зменшити військову допомогу Україні, щоб “швидше завершити війну”.
Відповідний лист був оприлюднений на сайті Сенату Конгреса США.
У листі президента Байдена закликають змінити дипломатичну стратегію, оскільки “з кожним новим пакетом допомоги та кожною новою зброєю, що надається Україні, ризик прямого конфлікту з Росією зростає”, вважають представники Конгресу.
Американські парламентарі закликають президента також припинити “необмежену допомогу Україні” зі сторони США та називають російсько-українську війну “проксі-війною”.
– Ми рішуче виступаємо проти всіх майбутніх пакетів допомоги, якщо вони не будуть пов’язані з розробленою чіткою дипломатичною стратегією довести цю війну до швидкого завершення, – йдеться у листі.
Підписанти листа вказують, що враховуючи ті місяці, за які глава Білого дому вирішив поставити Україні танки Abrams, політичне керівництво США начебто налаштоване на те, що російсько-українська війна буде тривалою.
Законодавців також стурбовані реакцією Вашингтона на війну в Україні, оскільки, згідно з їх листом, допомога США допомога українським Збройним силам загрожує подальшою ескалацією та “не має так необхідної стратегічної ясності”, зокрема, стратегії завершення війни.
Детальніше про лист та підтримку України в Конгресі США – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.
Міноборони РФ визнало, що причетне до вибуху і воронки в Бєлгороді
Потужний вибух у російському Бєлгороді та вирва, яка утворилася внаслідок вибуху, є результатом роботи російського літака Су-34.
Це офіційно визнало Міністерство оборони Росії, яке цитують російські державні інформагентства.
– Увечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ПКС над містом Бєлгород сталося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу, – йдеться в повідомленні.
У російському міністерстві запевняють, що обійшлося без жертв.
Працює ППО: у Києві прогримів вибух
У Києві під час повітряної тривоги прогримів вибух.
Перед звуком вибуху в українській столиці та області було оголошено повітряну тривогу.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що працює ППО.
Згодом у Київській військовій обласній адміністрації також підтвердили, що в області працює ППО.
– У Київській області працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші, – йдеться у повідомленні.
В КОВА закликали у жодному разі не знімати та не викладати в мережу роботу засобів протиповітряної оборони.