Війна в Україні

21 Квітня, 1:31

Республіканці з Конгресу США закликали Байдена зменшити підтримку Україну

19 сенаторів та конгресменів, серед яких усі є представниками Республіканської партії, написали лист до американського президента Джо Байдена із закликом зменшити військову допомогу Україні, щоб “швидше завершити війну”.

Відповідний лист був оприлюднений на сайті Сенату Конгреса США.

У листі президента Байдена закликають змінити дипломатичну стратегію, оскільки “з кожним новим пакетом допомоги та кожною новою зброєю, що надається Україні, ризик прямого конфлікту з Росією зростає”, вважають представники Конгресу.

Американські парламентарі закликають президента також припинити “необмежену допомогу Україні” зі сторони США та називають російсько-українську війну “проксі-війною”.

– Ми рішуче виступаємо проти всіх майбутніх пакетів допомоги, якщо вони не будуть пов’язані з розробленою чіткою дипломатичною стратегією довести цю війну до швидкого завершення, – йдеться у листі.

Підписанти листа вказують, що враховуючи ті місяці, за які глава Білого дому вирішив поставити Україні танки Abrams, політичне керівництво США начебто налаштоване на те, що російсько-українська війна буде тривалою.

Законодавців також стурбовані реакцією Вашингтона на війну в Україні, оскільки, згідно з їх листом, допомога США допомога українським Збройним силам загрожує подальшою ескалацією та “не має так необхідної стратегічної ясності”, зокрема, стратегії завершення війни.

Детальніше про лист та підтримку України в Конгресі США – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.