Міністерство оборони України та оборонне відомство Естонії підписали меморандум про співпрацю.

Про це у Twitter повідомив міністр Олексій Резніков.

Міністр зауважив, що Естонія є вірним союзником України з початку повномасштабної війни, яку розв’язала Росія.

We signed a memorandum on cooperation between ???????? MoD & ???????? MoD. We are deepening our cooperation on the basis of shared goals – peace and security for our countries and the entire continent. Estonia has been a staunch ally of Ukraine since the start of the russian invasion. I… pic.twitter.com/AYIkuVU8h9

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023