Міністерство оборони України та оборонне відомство Естонії підписали меморандум про співпрацю.

Про це у Twitter повідомив міністр Олексій Резніков.

– Ми підписали меморандум про співпрацю між українським та естонським Міноборони. Поглиблюємо співпрацю на основі спільних цілей – миру та безпеки для наших країн і всього континенту, – наголосив Резніков.

Міністр зауважив, що Естонія є вірним союзником України з початку повномасштабної війни, яку розв’язала Росія.

We signed a memorandum on cooperation between ???????? MoD & ???????? MoD. We are deepening our cooperation on the basis of shared goals – peace and security for our countries and the entire continent. Estonia has been a staunch ally of Ukraine since the start of the russian invasion. I… pic.twitter.com/AYIkuVU8h9 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023

А ще Резніков подякував народу Естонії й особисто міністру оборони Ганно Певкуру за значний внесок у зміцнення оборони та підтримку європейський та євроатлантичних прагнень України.

Підписання документа відбулося у німецькому Рамштайні.

Фото: Олексій Резніков

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