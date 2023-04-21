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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Міноборони України та Естонії підписали меморандум про співпрацю – Резніков

Резніков міністр оборони Естонії

Міністерство оборони України та оборонне відомство Естонії підписали меморандум про співпрацю.

Про це у Twitter повідомив міністр Олексій Резніков.

– Ми підписали меморандум про співпрацю між українським та естонським Міноборони. Поглиблюємо співпрацю на основі спільних цілей – миру та безпеки для наших країн і всього континенту, – наголосив Резніков.

Міністр зауважив, що Естонія є вірним союзником України з початку повномасштабної війни, яку розв’язала Росія.

А ще Резніков подякував народу Естонії й особисто міністру оборони Ганно Певкуру за значний внесок у зміцнення оборони та підтримку європейський та євроатлантичних прагнень України.

Підписання документа відбулося у німецькому Рамштайні.

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Фото: Олексій Резніков

Естонія, Міноборони України, Рамштайн
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