Війна в Україні

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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Пришвидшені поставки танків в Україну та вибух у Запоріжжі: 423-й день війни

Пришвидшені поставки танків в Україну та вибух у Запоріжжі: 423-й день війни
22 Квітня, 1:20

ЗСУ отримали від полонених дані для більш успішної оборони Бахмута – командир 127 ОБр ТрО

Українські військові у Бахмуті отримали від військовополонених росіян інформацію, яка дозволить більш надійно утримувати Бахмут.

Про це повідомив командир 127 ОБр ТрО Роман Грищенко, який воює у Бахмуті.

За його словами, Бахмут стоїть, а сили оборони України роблять усе можливе, щоб утримати місто.

– Якщо брати все, що відбувалося за сьогодні, то були відповідні атаки ворога, штурмові дії. Хочу виділити хлопців без називання прізвищ конкретних… Які не тільки змогли відбити свої позиції, відбити їх, а ще й взяли полонених, від яких отримали надійну достовірну інформацію, яка дає нам змогу більш надійно та вдало, використовуючи її, боронити фортецю Бахмут, – сказав він.

ДжерелоОкрема бригада Територіальної оборони міста Харкова

22 Квітня, 0:31

Вибух у Костянтинівці: що відомо

У Костянтинівці Донецької області чути звук вибуху.

Про це пишуть місцеві жителі в Telegram-каналах.

Перед цим у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

За словами жителів, після вибуху в декого зі стелі посипався тиньк.

Наразі представники влади або військові не коментували інформацію про вибух.

22 Квітня, 0:15

Російська еліта починає відвертатися від Путіна – Пісторіус

Російська еліта починає відвертатися від кремлівського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За словами очільника МО ФРН для видання Bild, з Москви йому повідомляють про нестійке становище Володимира Путіна через поразки у війні проти України.

– Є багато людей зі старої номенклатури, хто відвертається, але дуже неголосно і в кулуарах, так воно і залишиться, – вважає німецький міністр.

Водночас Пісторіус зазначив, що тепер техніка російських військ, яку вони підіймають зі складів, частково перебуває у жалюгідному стані.

– Це буквально стародавні танки 1950-х та 1960-х років, – розповів очільник німецького оборонного відомства.

Війна в Україні
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