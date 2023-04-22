Війна в Україні

22 Квітня, 0:15

Російська еліта починає відвертатися від Путіна – Пісторіус

Російська еліта починає відвертатися від кремлівського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За словами очільника МО ФРН для видання Bild, з Москви йому повідомляють про нестійке становище Володимира Путіна через поразки у війні проти України.

– Є багато людей зі старої номенклатури, хто відвертається, але дуже неголосно і в кулуарах, так воно і залишиться, – вважає німецький міністр.

Водночас Пісторіус зазначив, що тепер техніка російських військ, яку вони підіймають зі складів, частково перебуває у жалюгідному стані.