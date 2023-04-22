Війна в Україні

Пришвидшені поставки танків в Україну та вибух у Запоріжжі: 423-й день війни
ЗСУ отримали від полонених дані для більш успішної оборони Бахмута – командир 127 ОБр ТрО
Українські військові у Бахмуті отримали від військовополонених росіян інформацію, яка дозволить більш надійно утримувати Бахмут.
Про це повідомив командир 127 ОБр ТрО Роман Грищенко, який воює у Бахмуті.
За його словами, Бахмут стоїть, а сили оборони України роблять усе можливе, щоб утримати місто.
– Якщо брати все, що відбувалося за сьогодні, то були відповідні атаки ворога, штурмові дії. Хочу виділити хлопців без називання прізвищ конкретних… Які не тільки змогли відбити свої позиції, відбити їх, а ще й взяли полонених, від яких отримали надійну достовірну інформацію, яка дає нам змогу більш надійно та вдало, використовуючи її, боронити фортецю Бахмут, – сказав він.
Джерело: Окрема бригада Територіальної оборони міста Харкова
Вибух у Костянтинівці: що відомо
У Костянтинівці Донецької області чути звук вибуху.
Про це пишуть місцеві жителі в Telegram-каналах.
Перед цим у регіоні було оголошено повітряну тривогу.
За словами жителів, після вибуху в декого зі стелі посипався тиньк.
Наразі представники влади або військові не коментували інформацію про вибух.
Російська еліта починає відвертатися від Путіна – Пісторіус
Російська еліта починає відвертатися від кремлівського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
За словами очільника МО ФРН для видання Bild, з Москви йому повідомляють про нестійке становище Володимира Путіна через поразки у війні проти України.
– Є багато людей зі старої номенклатури, хто відвертається, але дуже неголосно і в кулуарах, так воно і залишиться, – вважає німецький міністр.
Водночас Пісторіус зазначив, що тепер техніка російських військ, яку вони підіймають зі складів, частково перебуває у жалюгідному стані.
– Це буквально стародавні танки 1950-х та 1960-х років, – розповів очільник німецького оборонного відомства.