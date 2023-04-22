Потребує перевіркиІлля Нежигай, редактор стрічки
У Костянтинівці Донецької області пролунав вибух
У Костянтинівці, що в Донецькій області, пролунав вибух.
Про це повідомляють місцеві мешканці у Telegram-спільнотах.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
За словами мешканців, після вибуху у деяких зі стелі посипався тиньк.
Наразі представники влади чи військові не коментували інформації про вибух.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 423-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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