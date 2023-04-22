У Костянтинівці, що в Донецькій області, пролунав вибух.

Про це повідомляють місцеві мешканці у Telegram-спільнотах.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

За словами мешканців, після вибуху у деяких зі стелі посипався тиньк.

Наразі представники влади чи військові не коментували інформації про вибух.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 423-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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