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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Бахмуті українські захисники не лише тримають оборону, а й контратакують – Сирський

ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою, тривають важкі бої. У декількох приміських населених пунктах Бахмута наступальні дії росіян зазнали невдач.

Про це повідомляють Сухопутні війська.

Зазначено, що командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський сьогодні працює у районах бойових дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Рішення з організації оборони приймаються на місці.

Війська РФ не полишають мету оточити Бахмут і використовують для цього всі можливі сили та засоби, аж до тотальної руйнації міста. Водночас українські захисники не лише тримають оборону, а й активно контратакують.

– Це дає нам можливість протягом декількох місяців стримувати наступ ворога та не збільшувати фронт на цьому напрямку, знищувати його найкращі підрозділи та вигравати час, – сказав Сирський.

Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що російське командування будь-що хоче захопити Бахмут до початку контрнаступу Сил оборони України.

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Джерело: Сухопутні війська

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, Олександр Сирський
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