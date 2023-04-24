У Бахмуті українські захисники не лише тримають оборону, а й контратакують – Сирський

На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою, тривають важкі бої. У декількох приміських населених пунктах Бахмута наступальні дії росіян зазнали невдач.

Про це повідомляють Сухопутні війська.

Зазначено, що командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський сьогодні працює у районах бойових дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Рішення з організації оборони приймаються на місці.

Війська РФ не полишають мету оточити Бахмут і використовують для цього всі можливі сили та засоби, аж до тотальної руйнації міста. Водночас українські захисники не лише тримають оборону, а й активно контратакують.

– Це дає нам можливість протягом декількох місяців стримувати наступ ворога та не збільшувати фронт на цьому напрямку, знищувати його найкращі підрозділи та вигравати час, – сказав Сирський.

Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що російське командування будь-що хоче захопити Бахмут до початку контрнаступу Сил оборони України.

Джерело: Сухопутні війська

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.