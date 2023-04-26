Окупанти вирили траншеї вздовж лівого берега Дніпра: кадри із супутника

OSINT-аналітик Бреді Ефрик опублікував кадри з супутника, на яких видно мережу траншей, побудованих російськими окупаційними військами уздовж лівого берега Дніпра у Херсонській області.

Russian forces in Ukraine have constructed a network of trenches along the left bank of the Dnipro River. Check out a map and more imagery of Russia’s defensive lines here: https://t.co/JGlYbCrZKc pic.twitter.com/2TxfAmSNYi — Brady Africk (@bradyafr) April 25, 2023

Два дні тому речниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра у Херсонській області, попри постійні обстріли правобережжя російськими окупантами.

За її словами, це поки що контрбатарейний режим боротьби.

Росіяни також активно риють окопи та будують оборонну лінію в Криму. Місцеві партизани працюють на будівництві фортифікаційних споруд і збирають інформацію про кожен окоп та вогневі позиції ворога.

Фото: Атеш

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