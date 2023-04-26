Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Окупанти вирили траншеї вздовж лівого берега Дніпра: кадри із супутника

Окупанти вирили траншеї вздовж лівого берега Дніпра: кадри із супутника

OSINT-аналітик Бреді Ефрик опублікував кадри з супутника, на яких видно мережу траншей, побудованих російськими окупаційними військами уздовж лівого берега Дніпра у Херсонській області.

 

Два дні тому речниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра у Херсонській області, попри постійні обстріли правобережжя російськими окупантами.

За її словами, це поки що контрбатарейний режим боротьби.

Росіяни також активно риють окопи та будують оборонну лінію в Криму. Місцеві партизани працюють на будівництві фортифікаційних споруд і збирають інформацію про кожен окоп та вогневі позиції ворога.

Фото: Атеш

Армія Росії, Війна в Україні, Російська агресія, супутник, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Така війна не вирішиться за добу-дві чи одним контрнаступом – Подоляк
Окупанти вирили траншеї вздовж лівого берега Дніпра: кадри із супутника
Масштаби катастрофи можуть перевищити аварію на ЧАЕС. Шмигаль закликав до демілітаризації ЗАЕС
Окупанти вирили траншеї вздовж лівого берега Дніпра: кадри із супутника
СБУ затримала двох колаборанток з Херсонщини, які переховувалися від слідства
СБУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 26.04.2023
карта бойових дій 2023
На околицях Бахмута – бої: ЗСУ прагнуть зберегти контроль над трасою 0506
Бої на фронті
Відео
Суспільство
Лісовий назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий назвав ключові шкільні дисципліни, які не скоротять у школах.

Маліновська Ангеліна, Яна Брензей
Суперечки та сумніви: у ЄС не поспішають допомагати Україні снарядами
Окупанти вирили траншеї вздовж лівого берега Дніпра: кадри із супутника
Хизуються вбивствами та знущаються: як росіяни залякують українців
Полон
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.04.2023)
Окупанти вирили траншеї вздовж лівого берега Дніпра: кадри із супутника
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (24.04.2023)
Окупанти вирили траншеї вздовж лівого берега Дніпра: кадри із супутника
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь