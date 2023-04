Оккупанты вырыли траншеи вдоль левого берега Днепра: кадры со спутника

OSINT-аналитик Брэди Эфрик опубликовал кадры со спутника, на которых видно сеть траншей, построенных российскими оккупационными войсками вдоль левого берега Днепра в Херсонской области.

Russian forces in Ukraine have constructed a network of trenches along the left bank of the Dnipro River.

Check out a map and more imagery of Russia’s defensive lines here: https://t.co/JGlYbCrZKc pic.twitter.com/2TxfAmSNYi

— Brady Africk (@bradyafr) April 25, 2023