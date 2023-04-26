Оккупанты вырыли траншеи вдоль левого берега Днепра: кадры со спутника

OSINT-аналитик Брэди Эфрик опубликовал кадры со спутника, на которых видно сеть траншей, построенных российскими оккупационными войсками вдоль левого берега Днепра в Херсонской области.

Russian forces in Ukraine have constructed a network of trenches along the left bank of the Dnipro River. Check out a map and more imagery of Russia’s defensive lines here: https://t.co/JGlYbCrZKc pic.twitter.com/2TxfAmSNYi — Brady Africk (@bradyafr) April 25, 2023

Два дня назад спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ зачищают передовую полосу левого берега Днепра в Херсонской области, несмотря на постоянные обстрелы правобережья российскими оккупантами.

По ее словам, это пока контрбатарейный режим борьбы.

Россияне также активно роют окопы и строят оборонительную линию в Крыму. Местные партизаны работают на строительстве фортификационных сооружений и собирают информацию о каждом окопе и огневых позициях врага.

Фото: Атеш

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