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Валентина Летяк, редактор ленты

Оккупанты вырыли траншеи вдоль левого берега Днепра: кадры со спутника

Оккупанты вырыли траншеи вдоль левого берега Днепра: кадры со спутника

OSINT-аналитик Брэди Эфрик опубликовал кадры со спутника, на которых видно сеть траншей, построенных российскими оккупационными войсками вдоль левого берега Днепра в Херсонской области.

 

Два дня назад спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ зачищают передовую полосу левого берега Днепра в Херсонской области, несмотря на постоянные обстрелы правобережья российскими оккупантами.

По ее словам, это пока контрбатарейный режим борьбы.

Россияне также активно роют окопы и строят оборонительную линию в Крыму. Местные партизаны работают на строительстве фортификационных сооружений и собирают информацию о каждом окопе и огневых позициях врага.

Фото: Атеш

Армия России, Война в Украине, Російська агресія, супутник, Херсонская область
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