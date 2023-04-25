ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра, йде контрбатарейна боротьба – Гуменюк

ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра.

Про це в етері національного телемарафону Єдині новини повідомила речниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

– Не зважаючи на те, що ворог продовжує обстрілювати правобережжя, буквально три останні доби у нас досить потужні результати нашої бойової роботи. Це від 13 до 22 одиниць техніки. Нам вдається влучати та нищити артилерійські установки, танки, засоби ППО ворога. Наша робота по зачищенню передової смуги лівого берега досить потужна, — сказала речниця.

Крім того, вона додала, що це поки що контрбатарейний режим боротьби.

Нагадаємо, у неділю аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Збройні сили України нібито зайняли позиції на східному березі Херсонської області. В очікуванні українського контрнаступу, зазначену інформацію ISW широко поширили в українських ЗМІ.

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