Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра, йде контрбатарейна боротьба – Гуменюк

війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра.

Про це в етері національного телемарафону Єдині новини повідомила речниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

– Не зважаючи на те, що ворог продовжує обстрілювати правобережжя, буквально три останні доби у нас досить потужні результати нашої бойової роботи. Це від 13 до 22 одиниць техніки. Нам вдається влучати та нищити артилерійські установки, танки, засоби ППО ворога. Наша робота по зачищенню передової смуги лівого берега досить потужна, — сказала речниця.

Крім того, вона додала, що це поки що контрбатарейний режим боротьби.

Нагадаємо, у неділю аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Збройні сили України нібито зайняли позиції на східному березі Херсонської області. В очікуванні українського контрнаступу, зазначену інформацію ISW широко поширили в українських ЗМІ.

Війна в Україні, Російська агресія, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зачистка лівого берега Дніпра й обстріл Нікопольського району: 426-й день війни
ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра, йде контрбатарейна боротьба – Гуменюк
Блокпост злетів у повітря: на Херсонщині партизани влаштували окупантам “бавовну”
ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра, йде контрбатарейна боротьба – Гуменюк
У зруйнованій Авдіївці досі шукають одну дитину, яку ховають батьки – керівник МВА
ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра, йде контрбатарейна боротьба – Гуменюк
Росія може піти у наступ на декількох ділянках фронту – Кірбі
ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра, йде контрбатарейна боротьба – Гуменюк
Поки РФ руйнує, інші будують: світ розкритикував Лаврова за лицемірство на засіданні Радбезу ООН
ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра, йде контрбатарейна боротьба – Гуменюк
Відео
Суспільство
Лісовий назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий назвав ключові шкільні дисципліни, які не скоротять у школах.

Маліновська Ангеліна, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.04.2023)
ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра, йде контрбатарейна боротьба – Гуменюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (24.04.2023)
ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра, йде контрбатарейна боротьба – Гуменюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (24.04.2023)
ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра, йде контрбатарейна боротьба – Гуменюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (24.04.2023)
ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра, йде контрбатарейна боротьба – Гуменюк
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь