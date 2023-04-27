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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Бахмуті зростає конкуренція між російськими приватними військовими компаніями – ISW

Бойовик ПВК Вагнера
Фото: Getty Images

Конкуренція між російськими приватними військовими компаніями (ПВК) у Бахмуті на Донеччині, ймовірно, зростає.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наводять ситуацію, де у відеозверненні до російського диктатора Володимира Путіна бійці ПВК Потік (за повідомленнями, одного з трьох добровольчих загонів російської держенергетичної компанії Газпром), стверджують, що посадові особи Газпрому сказали членам Потоку, що вони підпишуть контракти з Міністерством оборони Росії, але потім їх змусили підписати контракти з ПВК Редут.

Один з бійців Потоку стверджував, що Газпром створив ще два підрозділи – Факел і Пламя, які були підпорядковані МО РФ.

Бійці Потоку також повідомляли про погане поводження з боку найманців ПВК Вагнера, які погрожували розстріляти військових Потоку, якщо вони відійдуть від лінії зіткнення.

Окрім того повідомлялось, що найманці Потоку залишили свої позиції в Бахмуті через брак боєприпасів.

– Керівник Вагнера Євген Пригожин, ймовірно, розглядає збільшення кількості приватних військових компаній навколо Бахмута як конкуренцію, і, схоже, що посилення присутності інших ПВК в районі міста може призвести до значних суперечностей,- вказують аналітики.

Раніше у Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що просування росіян у Бахмуті зупинилося.

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У Бахмуті зростає конкуренція між російськими приватними військовими компаніями – ISW

Джерело: ISW
Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ПВК Вагнера, Росія
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