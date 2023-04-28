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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Чехія підтримає Україну на шляху в НАТО та планує розширити військову допомогу – Павел

Чехія підтримає Україну на шляху в НАТО та планує розширити військову допомогу – Павел
Фото: Офіс президента

Чехія підтримає Україну на шляху до членства в Організації Північноатлантичного договору.

Про це заявив чеський президент Петр Павел під час спільної пресконференції з президентами України та Словаччини в Києві.

– Для нас немає сумнівів, що Україна заслужила членства в НАТО, – заявив він.

За його словами, український спротив російській агресії зробив Україну “прикладом для нас усіх”.

Лідер чеської держави повідомив, що Київ та Прага також підготували шість проєктів, які передбачають спільне виробництво зброї та боєприпасів, навчальних літаків і ремонту танків із можливістю повного здійснення виробничих робіт на території України.

– У нас підготовлено 6 ключових проєктів спільного виробництва на базі як українських, так і чеських фірм. Що стосується конкретних проєктів: це виробництва зброї, боєприпасів, ремонт танків, як Т-62, а також потенційне виробництво навчальних літаків, – сказав він.

Петр Павел додав, що для Чехії передача технологій і виробництва є пріоритетом, а саме, щоб зазначене виробництво частково або повністю здійснювалось на території України.

– Кінцевий результат буде використовуватися з урахуванням технологій, які є в обох країнах, – додав він.

Президент Чехії додав, що Прага продовжить співпрацю з Києвом та поглиблюватиме не тільки військову допомогу, а й іншу підтримку, зокрема, й у сфері комерції.

Петр Павел каже, що Чехія готова запропонувати Україні підтримку, допомогу та співробітництво у сферах енергетики, економіки, транспортної інфраструктури, житлового господарства, що буде спрямовано на відновлення міста Дніпро і Дніпропетровської області.

– Радий тому, що в цих питаннях ми досягли згоди з паном Зеленським. Ми досягли розуміння, що співпраця має бути і що ми повинні швидко рухатися, щоб її реалізувати… Відновлення України має відбуватися вже зараз, – сказав президент Чехії.

Нагадаємо, 28 квітня до Києва з офіційним візитом прибули президенти Чехії та Словаччини. Вони відвідали Бучу та провели переговори з український главою держави Володимиром Зеленським.

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Джерело: Офіс президента
Петр Павел, Україна-Чехія, Чехія
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