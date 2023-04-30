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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Вибухи на заводі в Пермі та Севастополі: 431-й день війни

Вибухи на заводі в Пермі та Севастополі: 431-й день війни
30 Квітня, 0:35

У РФ і далі роблять крилаті ракети з іноземними деталями – Ігнат

У Росії й надалі, попри санкції, виробляють крилаті ракети, які використовують для обстрілів України, а високотехнологічні деталі іноземного виробництва завозять в РФ через треті країни.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Ми знаємо, що небагато ракет залишилося у росіян, хоча вони продовжують їх виробляти. Ті залишки, які були знайдені під час крайніх ударів, свідчать про те, що це свіжі ракети, виготовлялися вони і восени, і є зимові варіанти запчастин. Ворог продовжує їх випускати, але темпи виробництва невисокі, тому що це високотехнологічна зброя, і швидко вона не виробляється, – повідомив він.

За його словами, Росія продовжує використовувати іноземні компоненти для виробництва крилатих ракет.

– Крилаті ракети – це фактично літак безпілотний, він коштує мільйони доларів, там десятки тисяч високотехнологічних деталей, Росія, безумовно, не може їх виробляти. Це факт. На жаль, вона їх може діставати через треті країни, шляхом контрабанди вона їх може і отримує. Саме тому санкційний тиск на державу-терориста потрібен на всіх рівнях. Цей тиск потрібен і на держави, які, можливо, і сприяють Росії в отриманні цих деталей, – наголосив речник ЗС ЗСУ.

Війна в Україні
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