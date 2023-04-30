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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Ведемо потужну контрбатарейну боротьбу по лівому берегу Дніпра – ОК Південь

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони ведуть потужну контрбатарейну боротьбу по лівому берегу Дніпра, тож російські окупанти там спокою та стабільності не відчувають.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За словами Наталії Гуменюк, Збройні сили України змушують російських загарбників на тимчасово захопленій території постійно маневрувати.

Тож туди, де можна облаштувати хоч якісь тимчасові позиції, росіяни підтягують реактивні системи залпового вогню, а також намагаються продовжувати атаки з мінометів і важкої артилерії.

Роботі авіації РФ днями завадили шторм і дуже потужний вітер, тому херсонці, каже Наталія Гуменюк, змогли трохи перепочити від атак КАБами (керованими авіаційними бомбами. – Ред.).

– Однак ця загроза залишається. І щойно шторм ущухне, ми відчуваємо, що буде відновлено авіаційні нальоти, тому евакуація для місцевих жителів із тих територій, куди ворог може спрямувати свої потужності, є необхідним заходом, – наголошує керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони.

Нагадаємо, що очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін доручив превентивно опрацювати шляхи евакуації для місцевих жителів у разі масованого удару російськими окупантами.

Таку вказівку керівник ОВА дав, зважаючи на те, що останніми днями РФ посилила обстріли не лише Херсонщини, а й усієї території України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 431-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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