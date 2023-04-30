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Татьяна Забожко, редактор ленты

Ведем мощную контрбатарейную борьбу по левому берегу Днепра – ОК Юг

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны ведут мощную контрбатарейную борьбу по левому берегу Днепра, поэтому российские оккупанты там покоя и стабильности не чувствуют.

Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По словам Натальи Гуменюк, Вооруженные силы Украины заставляют российских захватчиков на временно захваченной территории постоянно маневрировать.

Туда, где можно обустроить хоть какие-то временные позиции, россияне подтягивают реактивные системы залпового огня, а также пытаются продолжать атаки из минометов и тяжелой артиллерии.

Работе авиации РФ на днях помешали шторм и мощный ветер, поэтому херсонцы, говорит Наталья Гуменюк, смогли немного отдохнуть от атак управляемыми авиационными бомбами.

– Однако эта угроза остается. И как только шторм утихнет, мы чувствуем, что будут возобновлены авиационные налеты.

Поэтому эвакуация для местных жителей с тех территорий, куда враг может направить свои мощности, является необходимым мероприятием, – отмечает руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны.

Напомним, что глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин поручил превентивно проработать пути эвакуации для местных жителей в случае массированного удара российскими оккупантами.

Такое указание руководитель ОВА дал, учитывая, что в последние дни РФ усилила обстрелы не только Херсонской области, но и всей территории Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 431-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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