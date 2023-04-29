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Суспільство
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Населення Херсонщини можуть евакуювати у разі масованого обстрілу

Населення Херсонщини можуть евакуювати у разі масованого обстрілу
Фото: Pexels

У Херсонській області військовій адміністрації дали доручення превентивно опрацювати шляхи евакуації для місцевих жителів у разі масованого обстрілу російськими окупантами.

Про це заявив очільник ОВА Олександр Прокудін. Він зазначив, що останніми днями РФ посилила обстріли не лише Херсонщини, а й усієї території України.

– Гинуть українці, родини, діти… Я не можу допустити, щоб постраждали херсонці. Тому дав доручення завчасно опрацювати шляхи евакуації цивільного населення у разі масованого обстрілу області, – зазначив очільник ОВА у відеозверненні.

Він повідомив, що війська адміністрація визначила безпечні маршрути виїзду автотранспорту з населених пунктів, місця тимчасового проживання для людей, забезпечення їх ліками, їжею та всім необхідним.

Водночас створюють списки маломобільних осіб, які не можуть самостійно дістатися на місце зборів, а також багатодітних родин, які живуть поруч із лінією зіткнення.

Прокудін зазначив, що це доручення передали головам усіх районних адміністрацій, а у разі необхідності буде запроваджено евакуацію.

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Населення Херсонщини можуть евакуювати у разі масованого обстрілу

Війна в Україні, Евакуація, Новини Херсону, Херсон, Херсонська область, Херсонщина
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