У питанні надання допомоги Збройним силам України не може бути жодних табу, зокрема в умовах підготовки до контрнаступу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з лідерами Чехії та Словаччини в Києві в п’ятницю, 28 квітня.

Він зазначив, що поінформував президентів про ситуацію на полі бою в Україні, а також окреслив перспективи.

– Вважаю, що одним із найголовніших висновків нашої сьогоднішньої розмови має бути висновок про те, що у безпековій допомозі Україні не може бути жодних оборонних табу, – наголосив президент.

Він нагадав, що кожна надана союзниками система ППО, військовий літак, гармата та одиниця бронетехніки – це врятовані життя українців. Водночас кожне штучне обмеження в поставках зброї для України – це чергова можливість для РФ вчиняти терор.

Зеленський додав, що буде абсолютно справедливо надати українським військовим все, що їм потрібно для захисту країни.

– Зокрема, це стосується далекобійної зброї, сучасної авіації, достатньої кількості артилерії та бронетехніки. І ми готуємося до контрнаступу, всі це знають, – зазначив президент.

Зеленський також розповів, що обговорив із Петром Павелом і Зузаною Чапутовою притягнення до справедливої відповідальності всіх російських терористів та вбивць. За його словами, це головне завдання для Європи та вільного світу.

– Росія повинна програти у цій війні, а її керівництво має бути засуджене за злочин агресії та геноцид проти українців, щоб іншим народам не довелося проходити через те, що російський терор приніс українцям, – заявив Зеленський.

Крім того, лідери обговорили необхідність посилення НАТО та Євросоюзу через інтеграцію України. Йшлося і про підготовку до саміту НАТО, який відбудеться в липні цього року у Вільнюсі. За словами Зеленського, Україна очікує від цього заходу “амбітних рішень, які посилять безпеку”.

Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що країни-члени блоку вже надали Україні 98% обіцяної допомоги.

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