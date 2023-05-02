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Валентина Чорна, редакторка стрічки

ЗСУ відбили понад 20 атак на Донеччині, найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар’їнку – Генштаб

Генштаб, війна в україні, танк, військові ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби ЗСУ відбили понад 20 атак російських окупантів на зазначених ділянках фронту.

Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар’їнку, про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На території Білорусі й надалі перебувають підрозділи Збройних сил РФ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, – йдеться у зведенні.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку південніше від Діброви.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, тривають важкі бої за місто Бахмут.

На Авдіївському напрямку противник здійснював безуспішні наступальні дії в районі Первомайського.

На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника в районі Мар’їнки. На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, – повідомили у Генштабі.

Водночас авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники збили три ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, 12 районів зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, один засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, Російська агресія
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