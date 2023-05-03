Війна в Україні

Вибухи у Києві та Сімферополі: 434-й день війни
ППО продовжує працювати – Єрмак
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що загроза з повітря все ще залишається.
Він повідомив, що українські системи протиповітряної оборони продовжують працювати.
Єрмак не уточнив, про які саме регіони, де працює ППО, йдеться.
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У Києві прогриміли щонайменше два вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти Фактів ICTV зі столиці.
Перед цим у Києві було оголошено повітряну тривогу.
У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що вибухи на Київщині пов’язані з роботою ППО.
Аналогічну інформацію повідомили і Київській міській військовій адміністрації.
У Київській ОВА закликали залишатися жителів області та столиці в укриттях або інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.