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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Вибухи у Києві та Сімферополі: 434-й день війни

Вибухи у Києві та Сімферополі: 434-й день війни
3 Травня, 1:22

ППО продовжує працювати – Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що загроза з повітря все ще залишається.

Він повідомив, що українські системи протиповітряної оборони продовжують працювати.

Єрмак не уточнив, про які саме регіони, де працює ППО, йдеться.

3 Травня, 1:20

Росіяни атакували Київ: що відомо

У Києві прогриміли щонайменше два вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Фактів ICTV зі столиці.

Перед цим у Києві було оголошено повітряну тривогу.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що вибухи на Київщині пов’язані з роботою ППО.

Аналогічну інформацію повідомили і Київській міській військовій адміністрації.

У Київській ОВА закликали залишатися жителів області та столиці в укриттях або інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

Війна в Україні
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