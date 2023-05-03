Війна в Україні

3 Травня, 1:20

Росіяни атакували Київ: що відомо

У Києві прогриміли щонайменше два вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Фактів ICTV зі столиці.

Перед цим у Києві було оголошено повітряну тривогу.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що вибухи на Київщині пов’язані з роботою ППО.

Аналогічну інформацію повідомили і Київській міській військовій адміністрації.

У Київській ОВА закликали залишатися жителів області та столиці в укриттях або інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.