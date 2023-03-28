Березень, 28 в 13:58

Державний департамент США виступив за створення так званого гібридного трибуналу над Росією за злочин повномасштабної агресії проти України. Раніше офіційний Київ називав саме цей варіант трибуналу неприйнятним.

Відповідну заяву зробила посол з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак під час виступу на конференції в Католицькому університеті Америки у Вашингтоні.

– Зараз, у цей критичний момент історії, я можу оголосити, що ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії проти України, – зазначила вона.

За словами Скаак, розглядалися “багато різних моделей”. Вашингтон детально проаналізував всі “за” та “проти” і вирішив підтримати створення трибуналу в рамках судової системи України.

Зараз дивляться

– Ми дійшли висновку, що найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України, що міститиме міжнародні елементи, – пояснила представниця Держдепу.

Вона уточнила, що це передбачає “предметну юрисдикцію стосовно міжнародних злочинів”, залучення міжнародних фахівців як через інтеграцію в судовий процес “професіоналів, суддів, прокурорів, розслідувачів, адвокатів”, так і через “надання експертної допомоги за запитом України”.

Скаак припустила, що такий трибунал міг би бути не в Україні, а в іншій країні Європи, принаймні під час війни.

– Це надалі зміцнить європейську орієнтацію України, міжнародну легітимність такої інституції та матиме важливе значення для неї, а також сприятиме наданню допомоги сильними державами, які віддані розслідуванню злочину агресії, – заявила вона.

За словами Скаак, створення гібридного трибуналу могло б отримати ширшу міжнародну підтримку та не потребуватиме резолюції Генасамблеї ООН. Вона додала, що для створення спецтрибуналу через ООН потрібні час та ресурси.

– Такий гібридний суд також демонструватиме лідерство України у забезпеченні відповідальності за злочин агресії повністю в рамках національної юридичної системи, – вважає Скаак.

Вона запевнила, що Сполучені Штати будуть готові співпрацювати, надавати ресурси та обмінюватись інформацією з таким трибуналом. Водночас Скаак визнала, що міжнародного консенсусу щодо створення саме гібридної моделі наразі немає.

– Не думаю, що поки що вдалося досягнути остаточного консенсусу. Існують дві моделі, що розглядаються: це ця модель – український трибунал, який матиме міжнародний характер і багато міжнародної підтримки, та інший варіант, який може створити Генасамблея ООН, – наголосила вона.

Скаак уточнила, що влада України розглядає обидва варіанти і надає перевагу заснуванню міжнародного спецтрибуналу над РФ. Однак є побоювання, що в Генасамблеї ООН не вдасться зібрати для цього необхідну кількість голосів.

Що відомо про варіанти трибуналу над РФ

Ще на початку лютого в Офісі президента України озвучили три можливі моделі створення спецтрибуналу над РФ:

на підставі угоди України з ООН (з ухваленням резолюції Генасамблеї ООН);

на підставі багатосторонньої відкритої міжнародної угоди між країнами цивілізованого світу;

гібридний трибунал, який працюватиме на основі права та юрисдикції України і до діяльності якого будуть залучені міжнародні судді та прокурори.

В ОПУ пояснювали, що прийнятними для України є перші два варіанти, а третій (гібридний) містить ризики юридичної оцінки повномасштабної війни як “міждержавного конфлікту”.

Під час конференції United for Justice (юридичного Рамштайну) на початку березня керівник ОПУ Андрій Єрмак знову наголошував на неприйнятності для України гібридного трибуналу.

– Цей варіант для нас неприпустимий, тому що ми не маємо гарантій, що це дасть змогу зняти недоторканність із керівництва країни-терориста. І це головна проблема гібридного проєкту, – зазначав він.

Наразі до коаліції, яка працює над створенням трибуналу, входять понад 30 країн.

У Гаазі буде створено Міжнародний центр з розслідування злочинів агресії РФ. Він має запрацювати влітку 2023 року.

Тим часом Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт глави РФ Володимира Путіна у справі про примусовому депортацію українських дітей до Росії. Ордер є довічним і діятиме доти, доки диктатор не постане перед судом.

Джерело: Держдеп США