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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Зеленський поїде на саміт НАТО у Вільнюсі – Столтенберг

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення генсека НАТО Єнса Столтенберга взяти участь у саміті НАТО, який пройде у Вільнюсі у липні.

Про таке рішення українського президента повідомив сам Столтенберг, який приїхав на 11-ту оборонну зустріч у німецькому Рамштайні.

– Президент Зеленський і я обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі в липні. Я запросив його взяти участь у зустрічі, і я радий, що він прийняв запрошення та візьме участь у саміті НАТО в Вільнюсі, – сказав очільник НАТО.

Що стосується вимог України щодо членства в НАТО генсек Організації Північноатлантичного договору наголосив, що всі країни-члени хочуть приєднання України.

Єнс Столтенберг вчергове наголосив, що майбутнє України – у євроатлантичній родині.

– Усі союзники НАТО погодилися, що Україна стане членом НАТО. Але головний фокус зараз, звісно, на тому, як гарантувати, щоб Україна здобула перевагу (у війні – Ред.). Наша підтримка допомагає Україні рухатися до євроатлантичної інтеграції, наша допомога дозволяє їм зробити це можливим, – додав Єнс Столтенберг.

Своєю чергою кореспондент британського видання Financial Times Крістофер Міллер заявив, що остаточне рішення про візит Зеленського у Вільнюс буде залежати від ситуації в Україні. Про це Міллеру заявили в Офісі президента.

– Остаточне рішення буде залежати від ситуації на місці на той момент, – цитує Міллер співрозмовника в Офісі українського президента.

Напередодні президент Володимир Зеленський після зустрічі в Києві з генсеком НАТО заявив, що очікує ухвалення на саміті пакета гарантій безпеки для України.

Глава держави зазначив, що Україні необхідний ширший формат відносин із НАТО.

Джерело: Європейська правда

Вільнюс, Володимир Зеленський, НАТО
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