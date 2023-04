Зеленський поїде на саміт НАТО у Вільнюсі – Столтенберг

Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення генсека НАТО Єнса Столтенберга взяти участь у саміті НАТО, який пройде у Вільнюсі у липні.

Про таке рішення українського президента повідомив сам Столтенберг, який приїхав на 11-ту оборонну зустріч у німецькому Рамштайні.

Що стосується вимог України щодо членства в НАТО генсек Організації Північноатлантичного договору наголосив, що всі країни-члени хочуть приєднання України.

Єнс Столтенберг вчергове наголосив, що майбутнє України – у євроатлантичній родині.

Своєю чергою кореспондент британського видання Financial Times Крістофер Міллер заявив, що остаточне рішення про візит Зеленського у Вільнюс буде залежати від ситуації в Україні. Про це Міллеру заявили в Офісі президента.

President Zelensky’s office confirms to me this morning that he accepted Stoltenberg’s invitation to the NATO summit in Vilnius in July. But: “Final decision will depend on the situation on the ground at that point.” https://t.co/qfLupLMzdS

— Christopher Miller (@ChristopherJM) April 21, 2023