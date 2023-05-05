Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Євген Пригожин зробив заяву про “вихід із Бахмута” через те, що у ПВК Вагнера закінчуються бойовики, а також триває внутрішнє протистояння у російському військовому керівництві.
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі BBC.
– За цю добу знищено 137 окупантів, 202 поранено, вони мають великі втрати, – сказав Череватий, додавши, що насправді у них не боєприпасний, а людський голод.
За словами речника, Міноборони РФ не відправляє “вагнерівцям” підмогу в такій кількості, як їм хотілося б.
– Тож окупанти шукають причини, щоб піти, – припустив він.
Череватий наголосив, що терористи ПВК Вагнера продовжують атакувати ЗСУ у Бахмуті, там і надалі тривають важкі бої.
За добу було 43 боєзіткнення та 520 обстрілів різними калібрами.
– Інтенсивність боїв не спадає. Я думаю, вони й далі роблять все, щоб захопити Бахмут до 9 травня, – додав він.
Раніше Пригожин заявив, що терористи ПВК Вагнера “залишать Бахмут” до 10 травня через відсутність боєприпасів.