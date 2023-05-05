Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ми рекомендуємо
Загроза ядерного удару: якими можуть бути наслідки і як врятуватися
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Очільник військової розвідки Естонії озвучив точну дату контрнаступу ЗСУ
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”

пригожин, череватий

Євген Пригожин зробив заяву про “вихід із Бахмута” через те, що у ПВК Вагнера закінчуються бойовики, а також триває внутрішнє протистояння у російському військовому керівництві.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі BBC.

– За цю добу знищено 137 окупантів, 202 поранено, вони мають великі втрати, – сказав Череватий, додавши, що насправді у них не боєприпасний, а людський голод.

За словами речника, Міноборони РФ не відправляє “вагнерівцям” підмогу в такій кількості, як їм хотілося б.

– Тож окупанти шукають причини, щоб піти, – припустив він.

Череватий наголосив, що терористи ПВК Вагнера продовжують атакувати ЗСУ у Бахмуті, там і надалі тривають важкі бої.

За добу було 43 боєзіткнення та 520 обстрілів різними калібрами.

– Інтенсивність боїв не спадає. Я думаю, вони й далі роблять все, щоб захопити Бахмут до 9 травня, – додав він.

Раніше Пригожин заявив, що терористи ПВК Вагнера “залишать Бахмут” до 10 травня через відсутність боєприпасів.

Читайте також
Пригожин збрехав: у ЗСУ спростували загибель командувача тероборони Танцюри
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ПВК Вагнера, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росія стягує у Бахмут все більше вагнерівців – Маляр пояснила причину
Бахмут
Від початку травня РФ щогодини завдавала ударів по Україні – Держдеп США
Ведант Патель
”Полювали” на HIMARS: СБУ затримала двох російських агентів
СБУ затримала агента РФ
ЗСУ не коментуватимуть інформацію про “збиття” ракети Кинджал над Києвом
Повітряні сили ЗСУ
У лікарнях за тиждень після удару РФ по Умані залишається двоє людей – ОВА
Зруйнована ракетним ударом багатоповерхівка в Умані
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
Я лежала під двома кусками бетону! Розповіді тих, кому пощастило врятуватись зі зруйнованого будинку в Умані
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
ЗСУ на лівобережжі Херсонщини? Експерти розповіли, як там можуть відбуватися бої
війна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (03.05.2023)
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (03.05.2023)
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь