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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Навіть атаку по Кремлю покажуть як “перемогу”: Буданов про ефективність РФ в інформпросторі

Буданов Кремль
Фото: Pexels, УНІАН

Росіяни вміють працювати з інформаційним простором і зможуть показати як “перемогу” РФ навіть ракету, яка влучить у Кремль.

Таку думку в інтерв’ю Yahoo News висловив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

— Будь-яку подію – уявіть собі ракету, яка влучить у Кремль – вони покажуть як перемогу Росії. Вони будуть стверджувати, що запобігли найбільшій катастрофі для людства, влучивши цією ракетою в Кремль, що ця ракета насправді зруйнувала будівлю, в яку мала влучити, і навіть допомогла їм. Це звучить як жарт, але насправді російське суспільство сприймає такі дурниці, – сказав Буданов.

Як зазначив ресурс, інтерв’ю з Будановим відбулося 24 квітня, більш ніж за тиждень до того, як два безпілотники “атакували” Кремль, злегка пошкодивши його куполоподібний дах.

Росія відразу ж звинуватила Україну в цьому, гіперболічно назвавши “замахом на Путіна”.

Президент України Володимир Зеленський заперечив причетність Києва до цього. Глава держави наголосив, що Україна не нападає ні на Путіна, ні на Москву. Він додав, що ми на своїй території і захищаємо наші села і міста.

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Війна в Україні, Кирило Буданов, Кремль, Пропаганда Росії, Розвідка
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