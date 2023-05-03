Контрнаступ готується в наступні тижні, а успіх на полі бою може наблизити переговори про мир – Блінкен

Контрнаступ Збройних сил України розпочнеться в найближчі тижні, а успіх ЗСУ на полі бою може наблизити переговори, спрямовані на побудову справедливого миру.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він заявив, що контрнаступ – це один із найшвидших способів перейти до переговорів, які приведуть до міцного миру.

Блінкен вважає, що Москва вже зазнала невдачі, тому що намагалася стерти Україну з карти, включити її до складу РФ, ліквідувати її існування як незалежної держави, однак це їй не вдалося і точно не вдасться у майбутньому.

– Він (мир. – Ред.) починається насамперед із визнання того, що на карту поставлено територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, тому будь-яка мирна угода має базуватися на цьому, – вважає Блінкен.

Американський держсекретар сказав, що США вітають будь-який діалог про мир, але відзначив одну основну умову, коментуючи питання іноземних журналістів про останні ініціативи Китаю щодо України. На його думку, країни мають поважати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність інших держав.

Джерело : Fox News

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