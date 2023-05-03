Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Воєнний стан в Україні-2023: дата закінчення і що треба знати про запровадження
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Контрнаступ готується в наступні тижні, а успіх на полі бою може наблизити переговори про мир – Блінкен

Ентоні Блінкен
Фото: Офіс президента

Контрнаступ Збройних сил України розпочнеться в найближчі тижні, а успіх ЗСУ на полі бою може наблизити переговори, спрямовані на побудову справедливого миру.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він заявив, що контрнаступ – це один із найшвидших способів перейти до переговорів, які приведуть до міцного миру.

Блінкен вважає, що Москва вже зазнала невдачі, тому що намагалася стерти Україну з карти, включити її до складу РФ, ліквідувати її існування як незалежної держави, однак це їй не вдалося і точно не вдасться у майбутньому.

– Він (мир. – Ред.) починається насамперед із визнання того, що на карту поставлено територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, тому будь-яка мирна угода має базуватися на цьому, – вважає Блінкен.

Американський держсекретар сказав, що США вітають будь-який діалог про мир, але відзначив одну основну умову, коментуючи питання іноземних журналістів про останні ініціативи Китаю щодо України. На його думку, країни мають поважати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність інших держав.

Читайте також
Поранених після лікування призначатимуть на інші посади: Маляр анонсувала зміни у ЗСУ
військові ЗСУ

Джерело: Fox News
Війна в Україні, Ентоні Блінкен, ЗСУ, Україна-США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Під Черніговом прогриміли вибухи: що відомо
Контрнаступ готується в наступні тижні, а успіх на полі бою може наблизити переговори про мир – Блінкен
Знайдена під польським Бидгощем ракета могла бути російською – ЗМІ
Контрнаступ готується в наступні тижні, а успіх на полі бою може наблизити переговори про мир – Блінкен
Поранених після лікування призначатимуть на інші посади: Маляр анонсувала зміни у ЗСУ
військові ЗСУ
Чи можуть мобілізованих одразу відправляти на фронт – пояснення ТЦК
Контрнаступ готується в наступні тижні, а успіх на полі бою може наблизити переговори про мир – Блінкен
Оборонні компанії KMW та Rheinmetall врегулювали суперечку щодо прав на Leopard 2
Leopard 2A4
Відео
Суспільство
Домедичні курси для цивільних: як і де можна навчитися надавали першу допомогу

Лише 2% українців вміють надавати домедичну допомогу. Такими є дані Червоного Хреста. Проте в багатьох містах України проводять тренінги з домедичної допомоги.

Петро Дем’янчук, Марта Бондаренко
Казки від тата на війні: на Прикарпатті військовослужбовці записують свій голос для дітей
Контрнаступ готується в наступні тижні, а успіх на полі бою може наблизити переговори про мир – Блінкен
Києво-Печерська лавра на шляху до ПЦУ: що зараз відбувається у монастирі
лавра Київ
Знаходять по селах та судять: на Херсонщині виявлено майже 2 тис. колаборантів
російські окупанти
11 дисциплін і 200 ветеранів війни: у Львові вперше відбулися національні Ігри нескорених
Контрнаступ готується в наступні тижні, а успіх на полі бою може наблизити переговори про мир – Блінкен
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь