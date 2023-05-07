Ситуація на Запорізькій АЕС стає все більш непередбачуваною і потенційно небезпечною – МАГАТЕ

Загальна ситуація в районі Запорізької атомної електростанції стає все більш непередбачуваною і потенційно небезпечною.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.

– Я вкрай стурбований цілком реальними ризиками для ядерної та фізичної безпеки станції. Ми повинні діяти негайно, щоб запобігти загрозі серйозної ядерної аварії та пов’язаних з нею наслідків для населення і навколишнього середовища, – йдеться у заяві.

Гроссі зазначив, що продовжуватиме наполягати на тому, щоб усі сторони взяли на себе зобов’язання щодо захисту ядерного об’єкта, а МАГАТЕ продовжуватиме робити все можливе, щоб допомогти забезпечити ядерну та фізичну ядерну безпеку на станції.

За його словами, експерти МАГАТЕ, присутні на ЗАЕС, отримали інформацію, що розпочалася оголошена евакуація мешканців сусіднього міста Енергодар, де проживає більшість персоналу станції. Гроcсі висловив глибоке занепокоєння з приводу все більш напружених, стресових і складних умов для персоналу та їхніх сімей.

Окрім того, представники МАГАТЕ продовжують регулярно чути обстріли, зокрема і ввечері 5 травня.

Раніше у МАГАТЕ повідомили, що окупанти розмістили військову техніку, зброю, вибухівку в приміщенні турбінного відділення енергоблока № 4 Запорізької АЕС.

Джерело: МАГАТЕ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.