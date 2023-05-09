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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Не зміг пройти кілька сотень метрів: ЗМІ про дивний стан Лукашенка на параді в Москві

Лукашенко на параді в Москві 9 травня 2023
Фото: Getty Images

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко у вівторок, 9 травня, відвідав парад до Дня перемоги в Москві. При цьому ЗМІ звернули увагу на його дивний стан.

Як інформує білоруська редакція Радіо Свобода, Лукашенко з’явився на офіційних заходах із забинтованою правою рукою. Причина невідома, як і подробиці стану його здоров’я.

– У кулуарах почали говорити, що Лукашенко прилетів до Москви хворим. Про хворобу свідчив його хрипкий голос під час останніх публічних виступів, – стверджує Радіо Свобода.

Білоруське видання Хартія 97 також пише, що Лукашенко виглядав нездоровим під час параду на Червоній площі в Москві. Диктатор із перебинтованою рукою сидів на трибунах. Видання припускає, що під пов’язкою, можливо, “залишився катетер після крапельниць”.

Крім того, Хартія 97 стверджує, що Лукашенко накульгував, коли йшов серед запрошених на парад лідерів країн СНД. А кульмінацією став момент, коли він попросив російського диктатора Володимира Путіна, щоб до могили невідомого солдата, куди мали пройти гості Кремля, його відвіз автомобіль.

Про те, що білоруський диктатор не міг пройти кількох сотень метрів пішки через Червону площу, інформує і Радіо Свобода.

Так, після завершення параду, який цього року пройшов дуже швидко, лідери країн СНД вирушили в Олександрівський сад, де розташована могила невідомого солдата. Відстань від Червоної площі до саду – сотні метрів, однак Лукашенко, схоже, попросив Путіна, щоб його підвезли туди на авто.

Цей момент потрапив на відео російських пропагандистських ЗМІ.

Як зазначає видання Зеркало, білоруський диктатор не зміг подолати пішки дистанцію в приблизно 300 м.

 

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Допис, поширений Радыё Свабода | Беларусь (@radiosvaboda)

ЗМІ також пишуть, що самопроголошений президент Білорусі після завершення параду негайно повернувся до Мінська, не чекаючи завершення урочистостей.

Зокрема, він не зостався на неформальний сніданок, який Путін організував після параду для лідерів країн СНД.

Як відомо, парад разом із главою Кремля відвідали прем’єр Вірменії Нікол Пашинян, президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану Садир Жапаров, Таджикистану Емомалі Рахмон, Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, а також Олександр Лукашенко.

Парад відбувся напрочуд швидко. Повітряної частини не було взагалі, а з танків Червоною площею проїхав лише музейний Т-34.

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Джерело: Зеркало, Хартія 97

Джерело: Радіо Свобода
9 Травня, Білорусь-Росія, Військовий парад, Москва, Олександр Лукашенко
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