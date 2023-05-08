Контрнаступ уже розпочався? Що відомо про плани ЗСУ та як росіяни готуються до свого провалу

Коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ – знають не більше від 5 людей у світі, про це заявили в українському РНБО.

План дій суворо утаємничений! Але головна інтрига – це навіть не коли, а де буде основне поле бою?

У російських пропагандистів вже, схоже, потроху починається істерика. Дата українського контрнаступу – це топова тема у кремлівському медіапросторі.

І Вашингтон, ймовірно, тільки підігрує цій інформаційній метушні. Там заявили: Україна отримала від США майже все, що просила: бронетехніку, артилерію, системи ППО, боєприпаси.

Нещодавно й генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що ЗСУ вже передали понад 98% обіцяної допомоги. Чого ж не вистачає у тих двох відсотках?

– Я сподіваюся, що це далекобійні ракети, які мають бути передані Україні. 150 кілометрів дальність і понад 150 кілометрів для того, щоб знищувати ворога. Плюс нам потрібне забезпечення снарядами на такому рівні, щоб забезпечити вогневий вал для окупанта, – сказав військовий експерт Олександр Мусієнко.

Закордонні партнери повідомляють, що вже передали України понад 1 550 броньованих машин, 230 танків і багато іншої техніки.

– Зважаючи на те, що були передані Leopard 2, які переважають російські танки за характеристиками, звісно, є підстави говорити, що Україна отримала певний якісний паритет. Цифру щодо броньованого кулака, який готується до контрнаступу, варто описати так: понад 300 танків, – сказав експерт видання Defense Express Іван Киричевський.

Але є питання стосовно боєприпасів. За даними з відкритих джерел, Україна використовує близько 7,5 тис. снарядів на день.

У березні країни ЄС погодили спільну закупівлю 1 млн боєприпасів для України. Та як швидко вони опиняться в Україні? Можливо, саме це є єдиним незакритим питанням перед початком активної деокупації.

Та російські окупанти вважають, що контрнаступ ЗСУ вже розпочався. Днями про це заявив ватажок армії зеків – Євген Пригожин.

Водночас Росія готується до активної оборони. Супутникові знімки, опубліковані виданням CNN, демонструють масштаб російських укріплень на тимчасово окупованому Півдні – протитанкові рови, перешкоди, мінні поля та траншеї.

Окрему увагу привертає 70-кілометровий окоп, що простягається від селища Семенівка під Мелітополем до села Маринівка у Запорізькій області, який у пресі вже охрестили “цар-окопом”.

Але на нього, кажуть експерти, може чекати така сама драматична доля, як і на цар-дзвін та цар-гармату.

– А як його захищати? Ну, ви уявіть собі це, скільки вогневих точок має бути розміщено? Як має здійснюватися координація? Тобто в одному кінці можуть не знати, що відбувається в іншому. Це ж просто нереально, – сказав Мусієнко.

За даними британської розвідки, щоби захистити підступи на окупований Крим, Росія збудувала три рівні оборонних рубежів, що простягнулися на 120 кілометрів. Йдеться, зокрема, про так звані зуби дракона.

– Це, швидше, для їхнього самозаспокоєння. Ми на певних полігонах зробили такі самі фортифікації, подивилися, наскільки вони заважають. Звісно, заважають, але не так, щоб зупинити ворога на дні чи навіть на години. Скоріш за все, на хвилини, – сказав військовий аналітик Олексій Гетьман.

Підготовка до українського контрнаступу ведеться не тільки на лінії фронту, а й у Москві.

Російське опозиційне видання Медуза написало, що у пропагандистів тепер – нова риторика. Їм заборонили говорити, що контрнаступ ЗСУ провалиться. Можливо, так готують громадську думку до свого неминучого провалу?

– Їхня логіка в цьому питанні абсолютно зрозуміла. Їм треба підтримувати ось цей дух, продовжувати мобілізацію, нагнітати пропагандистську істерію. Вони прагнуть мобілізації населення, тому постійно це вкидають, – зауважує Олександр Мусієнко.

3 травня російські воєнкори почали масово писати про атаки ЗСУ у Запорізькій області з боку міста Оріхів. І це сприймалося вже як, начебто, початок того самого контрнаступу.

– Вони зараз у стані передчуття, будь-яке відбиття атак з українського боку чи нанесення високоточних ударів по окупантах вони сприймають як уже все-все-все – от воно, от воно. Це просто може бути промацуванням з боку України лінії фронту, визначення слабких місць окупантів, – відзначив Мусієнко.

На думку західних експертів, все відбуватиметься поетапно. Більшість часу займе підготовка до контрнаступу. І вона, схоже, вже розпочалась!

Сценарій, кажуть аналітики, чимось схожий на той, що було використано під час американської операції Буря в пустелі, у 1991-му в Іраку.

– Ця операція тривала 39 днів. З них 36 днів зайняли підготовчі операції, тільки останні три дні були операції по суходолу. Те ж саме і в нас – спочатку ми маємо виконати певну роботу зі знищення всього, що підживлює російську армію. А вже потім фінальна частина наступу по суходолу. Так, наш контрнаступ вже почався. Це його перша фаза, – сказав Олексій Гетьман.

Коли ж буде наступна фаза – нехай гадають окупанти. Головною ж інтригою залишається не так час, як напрямок деокупації українських території.

Поки що єдиними даними про це є інформація, що контрнаступ почнеться із міста Ненацьк, тобто – зненацька.

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