Через складну ситуацію на полі бою. Залужний не приїхав на зустріч військкомітету НАТО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг взяти участь у засіданні Військового комітету НАТО у середу, 10 травня, через складну ситуацію на фронті.

Про це на відкритті зустрічі заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, пише Укрінформ.

– Я вчора отримав лист від українського Головнокомандувача, нашого друга Валерія Залужного, що його участь навіть через відеоконференцію є неможливою з огляду на складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії. Наші кращі побажання з українськими захисниками, – сказав він.

Глава комітету зазначив, що оцінку останнього розвитку ситуації на місцях заслухають від військового представника України при НАТО генерал-майора Сергія Салкуцана.

Упродовж минулої доби українські захисники знищили орієнтовно 690 російських окупантів та спалили десятки одиниць ворожої техніки.

Джерело : Укрінформ

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