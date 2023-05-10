Через складну ситуацію на полі бою. Залужний не приїхав на зустріч військкомітету НАТО
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг взяти участь у засіданні Військового комітету НАТО у середу, 10 травня, через складну ситуацію на фронті.
Про це на відкритті зустрічі заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, пише Укрінформ.
– Я вчора отримав лист від українського Головнокомандувача, нашого друга Валерія Залужного, що його участь навіть через відеоконференцію є неможливою з огляду на складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії. Наші кращі побажання з українськими захисниками, – сказав він.
Глава комітету зазначив, що оцінку останнього розвитку ситуації на місцях заслухають від військового представника України при НАТО генерал-майора Сергія Салкуцана.
Упродовж минулої доби українські захисники знищили орієнтовно 690 російських окупантів та спалили десятки одиниць ворожої техніки.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников