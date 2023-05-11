ЗСУ не втратили жодної позиції за добу: Маляр про ситуацію навколо Бахмута
До міста Бахмут Донецької області стягнули терористів ПВК Вагнера з усіх напрямків фронту, але ЗСУ не втратили жодної позиції за добу.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За її словами, на Донбасі росіяни наступають на п’яти напрямках одночасно – під Бахмутом, Авдіївкою, Мар’їнкою, Кремінною та Вугледаром, бої тривають.
– На Бахмутському напрямку ворог докладає найбільше зусиль. У Бахмут стягнуто вагнерівців з усіх інших напрямків, де вони виконували бойові завдання. На тих напрямках їх замінили військовими регулярної російської армії, – йдеться у повідомленні.
Маляр додала, що Сили оборони утримують Бахмут та околиці міста – жодної позиції у місті за добу не втрачено.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 441-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников