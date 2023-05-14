Вже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотньою – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього року настав час визначати завершення війни Росії проти України.

Про це він сказав під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

– Час для дій саме зараз. Ми всі хочемо, щоб ця війна нарешті закінчилась, але закінчилась справедливим і чесним миром. Україна і вся Європа мають бути вільними… Саме зараз час, щоб вже цього року ми визначили завершення цієї війни. Вже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотньою, – наголосив Зеленський.

Президент також подякував Німеччині за найбільший пакет допомоги за час війни на загальну суму близько €2,7 млрд.

За його словами, все, що є у цьому безпековому пакеті, значно посилить захист України від терору РФ.

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У неділю, 14 травня, президент України Володимир Зеленський