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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Чекайте на новини: Кулеба про надання Україні винищувачів F-16

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Триває інтенсивна дипломатія щодо можливості надання Україні сучасних бойових винищувачів F-16. Найближчим часом з’явиться більше новин щодо літаків.

Про це у відеозверненні повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Чекайте на новини, найближчим часом їх буде ще більше – саме в частині літаків. Зараз відбувається дуже-дуже-дуже інтенсивна дипломатія на всіх рівнях, яка наближає нас до того, що ми ефективно закриємо українське небо, суттєво посилимо наші Збройні сили з повітря, отримаємо принципово нові потужності, – сказав глава МЗС.

За словами Кулеби, він вже приблизно розуміє часові межі ухвалення рішень щодо літаків для України, але озвучувати їх поки що не буде.

Він наголосив, що візит президента Володимира Зеленського до Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії має вирішальне значення у питанні формування авіаційної коаліції.

– Паралельно є трек спілкування зі Сполученими Штатами. Ми спілкуємося усіма каналами з Америкою. Я, коли був на пересадці в Нью-Йорку, дорогою з Гватемали до Швеції, то з моїм колегою, держсекретарем Блінкеном, велику частину розмови ми говорили саме про F-16 та про літаки. Коротше, збираємо зброю, – сказав Кулеба.

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Чекайте на новини: Кулеба про надання Україні винищувачів F-16

Війна в Україні, Винищувач F-16, Дмитро Кулеба, Літаки
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Тетяна Забожко
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