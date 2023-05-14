Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію

Після “літакопаду” в Брянській області РФ у ворожій країні почали висувати різні версії того, що сталося.

У Росії, зокрема, заявляли, що винищувачі Су-35, Су-34 та гелікоптери Мі-8 впали, тому що в Україні з’явилися літаки F-16 із ракетами класу повітря-повітря.

Щоб обговорити можливі версії події, ведучий ICTV Вадим Карп’як запросив поспілкуватися в ефірі Єдиних новин військового льотчика 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майора Вадима Ворошилова із позивним Karaya.

Причини літакопаду в РФ

– Вадиме, ви майор авіації, досвідчений пілот. Що це в РФ могло бути?

– Одна з версій ворога – це поява в нас літаків F-16 із ракетами класу повітря-повітря. Є припущення, що, можливо, комплекс Patriot передислокувався на кордон до РФ.

Третя версія – це робота ДРГ.

Росіяни максимально налякані нашими повітряними засобами ураження. Звісно, їхні стаціонарні наземні комплекси ППО постійно перебувають на чергуванні. І тому кожну повітряну ціль там потенційно вважають нашим новим видом озброєння.

Крім того, взаємодія авіації в них максимально неорганізована. Тому я вважаю, що це був дружній вогонь.

– Тобто ви вважаєте, що російська протиповітряна оборона збила відразу чотири своїх борти?

– Ми не один раз спостерігали, як вони в районі ведення бойових дій на території України збивали свою ударну авіацію (літаки Су-25, гелікоптери) своїми засобами протиповітряної оборони.

– Як це впливає на морально-психологічний стан російських пілотів, які усвідомлюють, що під час бойових вильотів їхня ж ППО гатитиме по них?

– Для нас великий плюс, що морально вони не почуватимуться в безпеці ніде.

Якщо раніше вони розуміли, що можуть видихнути після повернення із завдань на лінії бойового зіткнення.

То тепер моральний стан у них буде пригнічений.

Адже їм постійно потрібно буде враховувати, що їхні засоби протиповітряної оборони можуть відпрацювати по них.

Версія про збиття літаком F-22

– Мені доводилось чути доволі фантастичну версію, що учора це була робота літака F-22 – останньої американської розробки.

– F-22 – це серйозна машина. Нам би хотілось її отримати, але ця машина не йде на експорт.

Чому Україна сконцентрувалась на літаках F-16

– Чому ми просимо в країн-партнерів не F-22, а сконцентрувалися F-16?

– Нам наразі потрібна кількість. Тому що літаків F-16 за всі часи було побудовано майже 4 700 одиниць (для порівняння МіГ-29 було побудовано 2 тис.).

Це найоптимальніший варіант літаків, які ми зможемо відносно швидко опанувати.

До того ж, вони масові, тому не буде проблем із забезпечення такого типу повітряного судна. Оскільки постійно будуть потрібні ремкомплекти та засоби авіаційного ураження.

Тому в нас не буде проблем із його експлуатацією.

– Які бойові можливості літаків F-16?

Наразі ворог у повітрі переважає нас як кількісно, так і технічно. Щоб компенсувати кількісну перевагу ворога, нам необхідно саме переважати ворога в технічному плані. Літак F-16 дає нам таку можливість.

Після отримання F-16 забезпечить виконання атак повітряних цілей, не заходячи в зону дії наземних комплексів протиповітряних комплексів ворога.

– Наскільки я розумію, F-16 – універсальний, бо може подбати і про себе, працюючи як винищувач, і може допомагати військам, працюючи як штурмовик?

– Загалом все правильно. Найголовніше – що це багатоцільовий тип винищувача.

Цей літак може реагувати на будь-які зміни як в повітрі, так і на землі.

– Американці часто говорять, що у нас навіть злітні смуги не пристосовані для таких літаків.

– Це не аргумент. Так, чимало людей оперують цим тезисом, але це не так. Є приклад 2011 року, коли літаки F-16 виконували сумісні навчання з Повітряними силами на аеродромі Миргород. Тому аеродромна інфраструктура не є проблемою.

– Скільки часу потрібно, щоб звикнути до нової машини та опанувати її?

– Радянська філософія авіабудування та американська – зовсім різні.

Центральним комп’ютером в американському літаку є саме льотчик, там все побудовано довкола нього.

У радянській школі все інакше.

Загалом усі типи літаків-винищувачів літають за загальними принципами аеродинаміки та теорії пілотування цих повітряних суден. Звісно, є особливості. Але найскладніше – це опанувати роботу з арматурою кабіни – органами управління всіх систем та обладнання.

Для нас найскладніше – навчитись ефективно застосовувати ці види озброєння.

У США говорять, що для переналаштування пілотних навичок українським військовим знадобиться менше шести місяців.

– Скільки нам потрібно літаків, щоб почуватись відносно впевнено для протидії російським Повітряним силам?

– Одна ескадрилья (12 літаків) винищувачів F-16 докорінно змінить ситуацію як у небі, так і на землі. Але задля ефективної роботи нам потрібно три ескадрильї винищувачів.

– У нас є така кількість пілотів?

– Звісно.

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