Якби Україна мала ATACMS, Чорноморського флоту РФ уже б не було – Годжес

Британські ракети далекої дії Storm Shadow нададуть можливість Києву завдавати ударів по російських базах у незаконно окупованому Криму.

Колишній командувач американських сил у Європі Бен Годжес вважає, що ЗСУ, найімовірніше, застосовуватимуть цю зброю лише для звільнення власних територій, а не на міжнародно визнаній території РФ. Про це він розповів у коментарі для Голосу Америки.

За його словами, його обурює те, що США досі не надали Києву таку ж зброю – ATACMS.

— Якби Україна мала ATACMS, Чорноморського флоту (РФ) уже б не було, – сказав він.

Він сказав, що адміністрація Байдена ще не чітко визначила стратегічний результат, який хоче отримати. Він дорікнув, що Вашингтон чітко не сказав, що хоче, щоб Україна перемогла.

— Ви знаєте, вони говорять речі, начебто ми підтримуватимемо їх (українців, – Ред.) стільки, скільки буде потрібно, що, звичайно, є порожніми словами. Я вважаю, що це через те, що ми продовжуємо ухвалювати поступові рішення щодо того, що ми надаємо, і де-факто це дає Росії безпечне місце у Криму, тому що ми не допомогли Україні з їхньою здатністю вдарити Крим, – сказав Годжес.

За його словами, військова допомога, про яку просить Україна та яку іще не отримала від західних союзників, могла б допомогти досягати успіхів зі звільнення тимчасово окупованих російськими силами територій швидше і з меншими втратами.

Раніше у США оприлюднили карту, куди можуть дістати далекобійні ракети Storm Shadow, які Велика Британія передає Україні. Повідомляється, що вони можуть досягати території тимчасово окупованого Криму та навіть за межі нашої країни.

Джерело : Голос Америки

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