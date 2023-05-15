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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Якби Україна мала ATACMS, Чорноморського флоту РФ уже б не було – Годжес

ATACMS
Фото: Getty Images

Британські ракети далекої дії Storm Shadow нададуть можливість Києву завдавати ударів по російських базах у незаконно окупованому Криму.

Колишній командувач американських сил у Європі Бен Годжес вважає, що ЗСУ, найімовірніше, застосовуватимуть цю зброю лише для звільнення власних територій, а не на міжнародно визнаній території РФ. Про це він розповів у коментарі для Голосу Америки.

За його словами, його обурює те, що США досі не надали Києву таку ж зброю – ATACMS.

— Якби Україна мала ATACMS, Чорноморського флоту (РФ) уже б не було, – сказав він.

Він сказав, що адміністрація Байдена ще не чітко визначила стратегічний результат, який хоче отримати. Він дорікнув, що Вашингтон чітко не сказав, що хоче, щоб Україна перемогла.

— Ви знаєте, вони говорять речі, начебто ми підтримуватимемо їх (українців, – Ред.) стільки, скільки буде потрібно, що, звичайно, є порожніми словами. Я вважаю, що це через те, що ми продовжуємо ухвалювати поступові рішення щодо того, що ми надаємо, і де-факто це дає Росії безпечне місце у Криму, тому що ми не допомогли Україні з їхньою здатністю вдарити Крим, – сказав Годжес.

За його словами, військова допомога, про яку просить Україна та яку іще не отримала від західних союзників, могла б допомогти досягати успіхів зі звільнення тимчасово окупованих російськими силами територій швидше і з меншими втратами.

Раніше у США оприлюднили карту, куди можуть дістати далекобійні ракети Storm Shadow, які Велика Британія передає Україні. Повідомляється, що вони можуть досягати території тимчасово окупованого Криму та навіть за межі нашої країни.

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Джерело: Голос Америки
Бен Годжес, Війна в Україні
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