Storm Shadow – характеристики ракет, які Україна ймовірно отримала від Великої Британії

11 травня у ЗМІ з’явилась інформація, що Велика Британія поставила Україні велику кількість крилатих ракет Storm Shadow із дальністю дії 300 км. Офіційної інформації з боку Британії та України наразі немає.

Що відомо про ракети Storm Shadow (SCALP) – читайте в матеріалі.

Storm Shadow: що відомо

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що Storm Shadow – авіаційна крилата ракета, яка також може застосовуватися з надводних платформ.

Велика Британія є найбільшим користувачем цих ракет.

Носіями Storm Shadow є Eurofighter Typhoon, Dassault Mirage 2000, Dassault Rafale та інші бойові літаки.

За його словами, всі ці моделі не стоять на озброєнні ЗСУ, але важливо розуміти, що це все легкі винищувачі – аналоги МіГ-29.

Storm Shadow: коли розробили

Storm Shadow/SCALP – ракета виробництва фірми MBDA (спільна англо-французька технологія). Перші стрілянини, які увінчалися успіхом, відбулися у 2000 році у Франції.

Storm Shadow можуть використовувати в будь-який час доби, а також під час складних метеоумов та при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії.

Вперше ракета Storm Shadow була використана 2003 року в Іраку армією Великої Британії.

Storm Shadow: характеристики ракети

маса: 1 300 кг;

довжина: 5,1 м;

діаметр: 0,5 м;

бойова частина: 450 кг, типу BROACH;

дальність: понад 250 км;

висота польоту: 30-40 м;

швидкість: 0,8 М (близько 1 тис. км/год).

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