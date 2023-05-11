Олександр Коваленко, Військово-політичний оглядач
Олександр Коваленко, Військово-політичний оглядач
Storm Shadow – характеристики ракет, які Україна ймовірно отримала від Великої Британії
11 травня у ЗМІ з’явилась інформація, що Велика Британія поставила Україні велику кількість крилатих ракет Storm Shadow із дальністю дії 300 км. Офіційної інформації з боку Британії та України наразі немає.
Що відомо про ракети Storm Shadow (SCALP) – читайте в матеріалі.
Storm Shadow: що відомо
Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що Storm Shadow – авіаційна крилата ракета, яка також може застосовуватися з надводних платформ.
Велика Британія є найбільшим користувачем цих ракет.
Носіями Storm Shadow є Eurofighter Typhoon, Dassault Mirage 2000, Dassault Rafale та інші бойові літаки.
За його словами, всі ці моделі не стоять на озброєнні ЗСУ, але важливо розуміти, що це все легкі винищувачі – аналоги МіГ-29.
Storm Shadow: коли розробили
Storm Shadow/SCALP – ракета виробництва фірми MBDA (спільна англо-французька технологія). Перші стрілянини, які увінчалися успіхом, відбулися у 2000 році у Франції.
Storm Shadow можуть використовувати в будь-який час доби, а також під час складних метеоумов та при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії.
Вперше ракета Storm Shadow була використана 2003 року в Іраку армією Великої Британії.
Storm Shadow: характеристики ракети
- маса: 1 300 кг;
- довжина: 5,1 м;
- діаметр: 0,5 м;
- бойова частина: 450 кг, типу BROACH;
- дальність: понад 250 км;
- висота польоту: 30-40 м;
- швидкість: 0,8 М (близько 1 тис. км/год).
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников