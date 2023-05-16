ЗСУ знищили 6 Кинджалів, 9 Калібрів та три балістичні ракети

Протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ знищила всі 18 ракет різних типів повітряного, морського та наземного базування, якими РФ атакувала Україну близько 03:30 16 травня.

Як повідомили в Повітряних силах, вночі було випущено:

із шести літаків МіГ-31К – шість аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал ,

, із кораблів у Чорному морі – дев’ять крилатих ракет типу Калібр ,

, три балістичні / зенітні ракети (тип уточнюється).

Обстрілювали Україну росіяни з північного, південного та східного напрямків.

Крім того, українські військові приземлили всі ворожі БпЛА, які загарбники випустили для обстрілу та розвідки.

Таким чином Збройними силами України знищено:

шість ударних дронів типу Shahed-136/131,

три розвідувальних БпЛА (Орлан-10, Superсam).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 447-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

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