ЗСУ знищили 6 Кинджалів, 9 Калібрів та три балістичні ракети
Протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ знищила всі 18 ракет різних типів повітряного, морського та наземного базування, якими РФ атакувала Україну близько 03:30 16 травня.
Як повідомили в Повітряних силах, вночі було випущено:
- із шести літаків МіГ-31К – шість аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал,
- із кораблів у Чорному морі – дев’ять крилатих ракет типу Калібр,
- три балістичні / зенітні ракети (тип уточнюється).
Обстрілювали Україну росіяни з північного, південного та східного напрямків.
Крім того, українські військові приземлили всі ворожі БпЛА, які загарбники випустили для обстрілу та розвідки.
Таким чином Збройними силами України знищено:
- шість ударних дронів типу Shahed-136/131,
- три розвідувальних БпЛА (Орлан-10, Superсam).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 447-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.Тетяна Забожко