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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ знищили 6 Кинджалів, 9 Калібрів та три балістичні ракети

ракета Кинджал
Фото: Getty Images

Протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ знищила всі 18 ракет різних типів повітряного, морського та наземного базування, якими РФ атакувала Україну близько 03:30 16 травня.

Як повідомили в Повітряних силах, вночі було випущено:

  • із шести літаків МіГ-31К – шість аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал,
  • із кораблів у Чорному морі – дев’ять крилатих ракет типу Калібр,
  • три балістичні / зенітні ракети (тип уточнюється).

Обстрілювали Україну росіяни з північного, південного та східного напрямків.

Крім того, українські військові приземлили всі ворожі БпЛА, які загарбники випустили для обстрілу та розвідки.

Таким чином Збройними силами України знищено:

  • шість ударних дронів типу Shahed-136/131,
  • три розвідувальних БпЛА (Орлан-10, Superсam).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 447-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Ракета, Ракетні удари Росії, Російська агресія, РФ
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