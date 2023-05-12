Бояться ударів та пакують валізи: Гуменюк про ситуацію у Криму

У Криму обвалився ринок нерухомості, оскільки окупанти очікують ударів по Керченському мосту та можливий скорий наступ ЗСУ.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Вони (окупанти, – Ред.) ретельно готуються, вони дійсно пакують ті самі валізи, які з відомої приказки: “Чемодан, вокзал, Росія”. Вони напрямки перевантажують всі транспортні там, де розуміють, що ті, хто понаїхали мають прямувати вже за поребрик. Всі операції з нерухомістю максимально знервовані та прискорені, дійсно відбувається реагування ринку відповідне, тому що дійсно за наявністю такої великої пропозиції одразу на ринку вона втрачає ціну, – каже вона.

Крім того, Гуменюк зауважила, що ці процеси є очікуваними і зрозумілими, тому що рано чи пізно цей процес мав отримати такий розвиток.

– Ми попереджали, що сезон буде, але не той, який замовляли вони, – додала вона.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.