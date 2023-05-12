Бояться ударів та пакують валізи: Гуменюк про ситуацію у Криму
У Криму обвалився ринок нерухомості, оскільки окупанти очікують ударів по Керченському мосту та можливий скорий наступ ЗСУ.
Про це в ефірі Єдиних новин повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
– Вони (окупанти, – Ред.) ретельно готуються, вони дійсно пакують ті самі валізи, які з відомої приказки: “Чемодан, вокзал, Росія”. Вони напрямки перевантажують всі транспортні там, де розуміють, що ті, хто понаїхали мають прямувати вже за поребрик. Всі операції з нерухомістю максимально знервовані та прискорені, дійсно відбувається реагування ринку відповідне, тому що дійсно за наявністю такої великої пропозиції одразу на ринку вона втрачає ціну, – каже вона.
Крім того, Гуменюк зауважила, що ці процеси є очікуваними і зрозумілими, тому що рано чи пізно цей процес мав отримати такий розвиток.
– Ми попереджали, що сезон буде, але не той, який замовляли вони, – додала вона.
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов