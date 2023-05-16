ЗСУ руйнують плани ворога: Сирський відвідав воїнів на Бахмутському напрямку

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський вчергове відвідав наших воїнів на Бахмутському напрямку.

За його словами, бойовики ПВК Вагнера залізли до Бахмута, як щури до мишоловки.

За принципом активної оборони, ми вдаємося до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом. У ворога більше ресурсів, але наші військові руйнують його плани, наголосив Сирський.

Генерал-полковник разом із командирами частин та підрозділів обговорили та ухвалили низку рішень для продовження оборонної операції, а також прорахували всі можливі сценарії розвитку подій.

Крім того, командувач Сухопутних військ ЗСУ відзначив нагородами наших воїнів і вручив подарунки бійцям.

– Вдячний кожному та кожній за проявлений героїзм, зокрема, військовослужбовцям 57 ОМПБр, 3 ОШБр, 5 ОШБр, 24 ОМБр, 56 ОМПБр та інших бригад за подвиги на полі бою, – зауважив Олександр Сирський.

13 травня генерал-полковник Олександр Сирський підтвердив, що ЗСУ просуваються вперед на деяких ділянках фронту на Бахмутському напрямку.

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