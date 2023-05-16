Верховний суд достроково припинив повноваження свого голови Князєва

Судді Верховного суду України висловили недовіру та достроково припинили повноваження його голови Всеволода Князєва, який став фігурантом корупційного розслідування.

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Пленуму ВС у вівторок, 16 травня.

За рішення про недовіру Князєву проголосували 140 суддів із 142, присутніх на пленумі (двоє висловилися проти). Рішення ухвалили шляхом таємного голосування.

Судді підтримали рішення “щодо дострокового припинення повноважень голови Верховного суду Всеволода Князєва внаслідок висловлення йому недовіри”. Пленум ВС затвердив ці результати ухвалою.

– Достроково припинити повноваження голови Верховного суду Князєва Всеволода Сергійовича 16 травня 2023 року, – зазначалося в ухвалі.

Сам Князєв не був присутній на засіданні.

Як відомо, НАБУ та САП затримали вже колишнього голову Верховного суду у справі про масштабну корупційну схему. Йдеться про отримання керівництвом суду хабаря в розмірі $2,7 млн за ухвалення “потрібного” рішення.

Зараз тривають слідчі дії з іншими суддями ВС і посередниками.

Справу кваліфікували за ч. 4 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди), а також ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Фігурантам справи загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Всеволод Князєв є найвищою посадовою особою в судовій гілці влади України, яку підозрюють у корупції.

Фото: Верховний суд

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