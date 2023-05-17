ЗСУ не втратили жодного з 20 кв. км звільнених територій на Бахмутському напрямку – Маляр
На сьогодні у передмісті на Бахмутському напрямку ЗСУ не втратили звільнені останніми днями майже 20 кв. км.
Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Крім того, вона зазначила, що українські військові на окремих ділянках просуваються далі.
Як проінформувала заступниця міністра, у самому Бахмуті тривають запеклі бої. Там ворог дещо просувається.
– Все, що, у військовому розумінні, можна зробити в цій ситуації, наше командування та бійці роблять. Роблять професійно та на межі можливостей, – написала вона.
Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що наразі триває найважчий період оборони Бахмутського напрямку, на певних ділянках за добу ЗСУ пройшли до 500 метрів.
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