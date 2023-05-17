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ЗСУ не втратили жодного з 20 кв. км звільнених територій на Бахмутському напрямку – Маляр

Бахмут
Фото: Getty Images

На сьогодні у передмісті на Бахмутському напрямку ЗСУ не втратили звільнені останніми днями майже 20 кв. км.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Крім того, вона зазначила, що українські військові на окремих ділянках просуваються далі.

Як проінформувала заступниця міністра, у самому Бахмуті тривають запеклі бої. Там ворог дещо просувається.

– Все, що, у військовому розумінні, можна зробити в цій ситуації, наше командування та бійці роблять. Роблять професійно та на межі можливостей, – написала вона.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що наразі триває найважчий період оборони Бахмутського напрямку, на певних ділянках за добу ЗСУ пройшли до 500 метрів.

Бахмут, Війна в Україні, Ганна Маляр
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