ЗСУ не втратили жодного з 20 кв. км звільнених територій на Бахмутському напрямку – Маляр

На сьогодні у передмісті на Бахмутському напрямку ЗСУ не втратили звільнені останніми днями майже 20 кв. км.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Крім того, вона зазначила, що українські військові на окремих ділянках просуваються далі.

Як проінформувала заступниця міністра, у самому Бахмуті тривають запеклі бої. Там ворог дещо просувається.

– Все, що, у військовому розумінні, можна зробити в цій ситуації, наше командування та бійці роблять. Роблять професійно та на межі можливостей, – написала вона.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що наразі триває найважчий період оборони Бахмутського напрямку, на певних ділянках за добу ЗСУ пройшли до 500 метрів.

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