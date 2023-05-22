У Бєлгородській області знищено прикордонний пункт: що відомо

У Бєлгородській області Росії було знищено прикордонний пункт.

Про це повідомляє Російський добровольчий корпус.

Прикордонний пункт підірвали біля села Безлюдівка – недалеко від кордону з Харківською областю.

У мережі опублікували відео, як дим від вибухів розстилається полями. Повідомляється про десятки вбитих та поранених російських прикордонників.

Також бійці добровольчого корпусу повідомляють, що “гуляють” не тільки на території Бєлгородської, а й Брянської області.

Напередодні повідомлялося, що в Бєлгородській області в будівлю адміністрації села Головчине кинули боєприпас. Виникла пожежа. Постраждалих немає.

Фото: скриншот

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