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У Бєлгородській області знищено прикордонний пункт: що відомо
У Бєлгородській області Росії було знищено прикордонний пункт.
Про це повідомляє Російський добровольчий корпус.
Прикордонний пункт підірвали біля села Безлюдівка – недалеко від кордону з Харківською областю.
У мережі опублікували відео, як дим від вибухів розстилається полями. Повідомляється про десятки вбитих та поранених російських прикордонників.
Також бійці добровольчого корпусу повідомляють, що “гуляють” не тільки на території Бєлгородської, а й Брянської області.
Напередодні повідомлялося, що в Бєлгородській області в будівлю адміністрації села Головчине кинули боєприпас. Виникла пожежа. Постраждалих немає.
Фото: скриншот
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