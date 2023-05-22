РДК та легіон Свобода Росії проводять операцію на території РФ: що відомо
Легіон Свобода Росії та бійці РДК повідомили, що повністю звільнили населений пункт Козинка та Гора Подол у Бєлгородської області РФ.
Після 15.00 у Telegram-каналі легіону з’явилася інформація, що Гора Подол пройдена і розпочався штурм Гайворона.
Представника ГУР Андрія Юсова підтвердив, що легіон Свобода Росії та РДК проводять операцію на території Бєлгородської області для створення смуги безпеки для захисту цивільних українців.
За його словами, операцію проводять виключно громадяни Росії.
Україна не має безпосереднього стосунку до ситуації у Бєлгородській області – Подоляк
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна із цікавістю спостерігає за подіями у Бєлгородській області РФ та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку.
— Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках, – написав Подоляк у Twitter.
Він також пожартував, що “танки продаються в будь-якому російському військторзі” та додав, що підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії.
На Бєлгородщині ввели план “Перехоплення”
На всій території Бєлгородської області запровадили план “Перехоплення”. Про це пишуть Telegram-канали Mash та Baza.
Повідомляється, що оголошено загальне зібрання співробітників поліції регіону.
Місцеві пабліки Бєлгорода пишуть, що на виїзд з міста утворилися затори. Деякі користувачі пишуть, що ці кадри із Гайворона.
Падіння Мі-8 біля Прохорівки
Telegram-канали повідомляють про падіння у Бєлгородській області російського Мі-8.
У ЦСК привітали рішучі дії опозиційної до злочинного режиму Путіна сили
Бойові дії у Бєлгородській області – прояв спротиву всередині РФ. Так пояснили ситуацію у Центрі стратегічних комунікацій.
Відповідальність за події взяли на себе громадяни РФ з РДК – російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії.
— Україна вітає рішучі дії опозиційної до злочинного агресивного путінського режиму сили, – заявили у ЦСК.
Там додали, що Україна вимагатиме створення демілітаризованої зони безпеки у прикордонних до нашої держави російських регіонах, оскільки саме звідти агресор завдає масованих обстрілів.
Факти ICTV пропонують вам детальніше ознайомитися з матеріалом про Російський добровольчий корпус – що про них відомо та їхню ідеологію.
У Кремлі прокоментували ситуацію на Бєлгородщині
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що Путіну доповіли про “спробу прориву” до Білгородської області нібито “українських диверсантів”.
За словами Пєскова, сил та засобів на місці достатньо, щоб “видавити українських диверсантів”.
Звільнення Гори-Поділ
Легіон Свобода Росії повідомляє про звільнення села Гора-Поділ, яке знаходиться за селом Козинка — почалися бої за місто Грайворон.