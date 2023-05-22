РДК та легіон Свобода Росії проводять операцію на території РФ: що відомо

22 Травня, 16:30

Україна не має безпосереднього стосунку до ситуації у Бєлгородській області – Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна із цікавістю спостерігає за подіями у Бєлгородській області РФ та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку.

— Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках, – написав Подоляк у Twitter.

Він також пожартував, що “танки продаються в будь-якому російському військторзі” та додав, що підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії.