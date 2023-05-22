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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Бої під Бахмутом та вибухи в Одесі: 453-й день війни

Ключові події
01:00
Експерт спрогнозував, як ЗСУ звільнятимуть Бахмут
00:57
Українців на ТОТ кидають до в’язниці, щоб схилити до служби в армії РФ
00:41
Байден висміяв заяву Кремля про “ризик” через передавання F-16 ЗСУ
00:02
В Одеській області ППО знищила безпілотник – Братчук
00:00
У Сімферополі зникло електропостачання
Бої під Бахмутом та вибухи в Одесі: 453-й день війни
22 Травня, 1:00

Експерт спрогнозував, як ЗСУ звільнятимуть Бахмут

Російські окупанти у Бахмуті Донецької області потрапили у капкан. Про це заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, зараз ЗСУ проводять операцію з напівоточення Бахмута, а тому терористи із ПВК Вагнер хочуть втекти звідти якомога швидше.

22 Травня, 0:57

Українців на ТОТ кидають до в’язниці, щоб схилити до служби в армії РФ

Російські війська намагаються арештувати якомога більше чоловіків на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, щоб потім тиснути на них та мобілізувати до армії РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зокрема, за допомогою цього окупанти примусово залучають чоловіків вступати до прокремлівських військ.

22 Травня, 0:41

Байден висміяв заяву Кремля про “ризик” через передавання F-16 ЗСУ

Президент США Джо Байден висміяв заяву Москви про нібито ризик через передавання Україні сучасних винищувачів F-16.

За його словами, ризик існує лише для громадян РФ, які беруть участь у повномасштабній війні проти України.

22 Травня, 0:02

В Одеській області ППО знищила безпілотник – Братчук

В Одеській області сили ППО знищили ворожий безпілотник, повідомляє речник ОВА Сергій Братчук.

22 Травня, 0:00

У Сімферополі зникло електропостачання

У тимчасово окупованому Сімферополі (Кримський півострів) зникло світло. Знеструмлено майже все місто, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Війна в Україні
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Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
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Бої під Бахмутом та вибухи в Одесі: 453-й день війни
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