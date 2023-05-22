Бої під Бахмутом та вибухи в Одесі: 453-й день війни
Експерт спрогнозував, як ЗСУ звільнятимуть Бахмут
Російські окупанти у Бахмуті Донецької області потрапили у капкан. Про це заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.
За його словами, зараз ЗСУ проводять операцію з напівоточення Бахмута, а тому терористи із ПВК Вагнер хочуть втекти звідти якомога швидше.
Українців на ТОТ кидають до в’язниці, щоб схилити до служби в армії РФ
Російські війська намагаються арештувати якомога більше чоловіків на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, щоб потім тиснути на них та мобілізувати до армії РФ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зокрема, за допомогою цього окупанти примусово залучають чоловіків вступати до прокремлівських військ.
Байден висміяв заяву Кремля про “ризик” через передавання F-16 ЗСУ
Президент США Джо Байден висміяв заяву Москви про нібито ризик через передавання Україні сучасних винищувачів F-16.
За його словами, ризик існує лише для громадян РФ, які беруть участь у повномасштабній війні проти України.
В Одеській області ППО знищила безпілотник – Братчук
В Одеській області сили ППО знищили ворожий безпілотник, повідомляє речник ОВА Сергій Братчук.
У Сімферополі зникло електропостачання
У тимчасово окупованому Сімферополі (Кримський півострів) зникло світло. Знеструмлено майже все місто, повідомляють місцеві Telegram-канали.