Бої під Бахмутом та вибухи в Одесі: 453-й день війни

22 Травня, 0:57

Українців на ТОТ кидають до в’язниці, щоб схилити до служби в армії РФ

Російські війська намагаються арештувати якомога більше чоловіків на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, щоб потім тиснути на них та мобілізувати до армії РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зокрема, за допомогою цього окупанти примусово залучають чоловіків вступати до прокремлівських військ.