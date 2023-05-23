Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна Live
Live
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи у Харкові та обстріл Херсонської області: 454-й день війни

Вибухи у Харкові та обстріл Херсонської області: 454-й день війни
23 Травня, 0:09

Данілов пояснив, що може вирішити питання безпеки у Чорному морі

Безпеку судноплавства та вільної торгівлі у Чорному морі зможе гарантувати лише повна деокупація Криму. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Водночас він вказав на важливість надання Севастополю статусу сучасної та потужної військово-морської бази України.

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 22.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Допомога від Червоного Хреста 2500 грн для ВПО: як отримати
гроші держвиплати
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
гроші, гривні, виплати
Загальна мобілізація 2023: хто підпадає під призов
Вибухи у Харкові та обстріл Херсонської області: 454-й день війни
Відео
Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто поважає два принципи – Кулеба

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто враховує два фундаментальні принципи. Детальніше – у матеріалі.

Валентина Чорна, Яна Брензей
Газові сховища будуть наповнені! Укртрансгаз готується до опалювального сезону 2023
Вибухи у Харкові та обстріл Херсонської області: 454-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (22.05.2023)
Вибухи у Харкові та обстріл Херсонської області: 454-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (22.05.2023)
Вибухи у Харкові та обстріл Херсонської області: 454-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (22.05.2023)
Вибухи у Харкові та обстріл Херсонської області: 454-й день війни
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь