Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Вибухи у Харкові та обстріл Херсонської області: 454-й день війни
23 Травня, 0:09
Данілов пояснив, що може вирішити питання безпеки у Чорному морі
Безпеку судноплавства та вільної торгівлі у Чорному морі зможе гарантувати лише повна деокупація Криму. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Водночас він вказав на важливість надання Севастополю статусу сучасної та потужної військово-морської бази України.
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